Josefina Galarza, la cordobesa de 15 años que sueña con el Mundial Sub 17

La jugadora de Belgrano ya integra el plantel superior y es figura de la Selección Argentina que debutará el 17 de octubre ante Alemania en Marruecos. Una historia de esfuerzo y talento desde Córdoba.

Josefina Galarza tiene apenas 15 años y ya vive lo que para muchas jugadoras es un sueño lejano: integra el primer equipo de Belgrano y es una de las piezas clave de la Selección Argentina Sub 17 que viajará al Mundial de Marruecos.

La cordobesa, nacida y criada en la capital provincial, cumplió en tiempo récord lo que muchos pibes del fútbol sueñan. Debutó en la Primera de las Piratas este año y, casi sin escalas, se ganó un lugar en el equipo nacional que dirige un staff técnico que confía en su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas.

El equipo argentino debutará el 17 de octubre ante Alemania en el Mundial Sub 17 que se jugará en Marruecos. Es la segunda participación albiceleste en la categoría y llega con una mezcla de ilusión y responsabilidad. Josefina, que también jugó en las inferiores de Talleres antes de recalar en Belgrano, se convirtió en una de las caras visibles de esta camada.

Según informó Hoy Día, la joven delantera combina su crecimiento futbolístico con los estudios secundarios y el día a día en el barrio. En Belgrano destacan su madurez pese a la edad y su capacidad para aparecer en los momentos clave, algo que también vio el cuerpo técnico de la Selección.

El ascenso del fútbol femenino en Córdoba tiene en casos como el de Josefina un símbolo potente. Mientras el masculino acapara la mayoría de los focos, jugadoras como ella demuestran que el talento provincial puede llegar a lo más alto del mundo. Belgrano, que apuesta fuerte al femenino, encontró en la cordobesa una de sus grandes apuestas de presente y futuro.

La cita mundialista arranca en octubre y la Selección ya se prepara con amistosos y concentraciones. Para Josefina, que hace pocos años pateaba una pelota en un potrero, representar al país en un Mundial es la concreción de un camino que empezó con mucho sacrificio familiar y personal.

En un contexto donde el deporte femenino argentino todavía pelea por mayor visibilidad y recursos, historias como esta recuerdan que el talento no entiende de edad ni de género. A los 15 años, Josefina Galarza ya no solo sueña: está jugando sus propios sueños y lleva consigo el nombre de Córdoba a un escenario global.