Tensiones en Oriente Medio impulsan el rol de América Latina como proveedor clave de hidrocarburos

La inestabilidad en Medio Oriente reconfigura el mapa energético global y posiciona a América Latina y el Caribe como un proveedor estratégico de petróleo y gas, según un análisis de Forbes.

Vayamos al número y al contexto. Las crecientes tensiones en Oriente Medio, con conflictos que amenazan el estrecho de Ormuz y el suministro del Golfo Pérsico, volvieron a poner en el centro de la escena a los proveedores alternativos de hidrocarburos. América Latina y el Caribe (ALC) aparece en ese mapa como un jugador cada vez más relevante, según el análisis publicado por Forbes Centroamérica este martes 28 de julio de 2026.

El dato es claro: la región cuenta con reservas probadas de petróleo que superan los 130 mil millones de barriles y una capacidad instalada de producción que, en países como Brasil, Guyana, México, Colombia y Argentina, viene creciendo a ritmo sostenido. Mientras el mundo busca diversificar sus fuentes lejos de la volatilidad geopolítica del Medio Oriente, ALC ofrece cercanía geográfica a los mercados de Estados Unidos y Europa, además de costos de extracción competitivos en varios yacimientos.

Ahora bien, acá está la trampa y también la oportunidad. No se trata solo de volumen. La región enfrenta desafíos estructurales: infraestructura de transporte limitada, inversión insuficiente en exploración y, en varios casos, marcos regulatorios inestables. Sin embargo, la actual crisis en Medio Oriente acelera decisiones que antes se postergaban. Refinerías estadounidenses ya están aumentando sus compras de crudo latinoamericano, y Europa busca contratos de gas natural licuado (GNL) que reduzcan su dependencia del gas ruso y de los embarques que pasan por zonas de riesgo.

Traducido al bolsillo regional, esto significa mayores ingresos por exportaciones para los países productores. En Guyana, el boom petrolero ya transformó su economía; en Brasil, el pre-sal sigue expandiéndose; en Argentina, Vaca Muerta podría consolidarse como uno de los principales proveedores de gas y petróleo no convencional si se mantienen las condiciones de inversión. Incluso México, con su producción declinante, encuentra una ventana para colocar volúmenes adicionales en un mercado que paga primas por seguridad de suministro.

El promedio miente si solo miramos el total regional: los ganadores son los países que lograron atraer inversión extranjera directa y estabilizar sus reglas de juego. Los que no, se quedan fuera de la foto. No hay almuerzo gratis: la mayor demanda internacional también trae presión sobre los precios internos de combustibles y exige decisiones sobre cuánto se exporta y cuánto se reserva para el consumo local.

Contra qué lo estamos midiendo importa. Las tensiones actuales no son un evento pasajero; son parte de un reordenamiento geopolítico más profundo. China sigue comprando crudo iraní y ruso a precios descontados, mientras Occidente busca proveedores “amigos”. En ese tablero, ALC gana puntos. Pero para capitalizarlo de verdad, la región necesita invertir en puertos, oleoductos, licuefacción de gas y, sobre todo, estabilidad contractual.

Los analistas de Forbes destacan que el rol de ALC como proveedor clave ya no es una posibilidad sino una tendencia en marcha. El interrogante que queda abierto es si los gobiernos latinoamericanos sabrán gestionar esta ventana sin repetir los errores del pasado: sobreendeudamiento, corrupción en los contratos o descuido de la transición energética que, tarde o temprano, también llegará.

Mientras el precio del Brent responde a cada noticia que llega de Teherán o Jerusalén, los puertos de Buenos Aires, Santos y Veracruz se preparan para mover más barriles. El changuito del supermercado en cualquier provincia argentina, el tanque de nafta en Centroamérica o la factura de gas en Brasil terminarán sintiendo, de una u otra forma, cómo la lejanía geográfica de Oriente Medio se transforma en cercanía económica para América Latina.