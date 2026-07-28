Riesgo país volvió a subir en medio de la caída de bonos y acciones locales

El indicador que mide la percepción de riesgo de la Argentina subió este martes hasta los 780 puntos básicos, mientras los bonos soberanos cerraron con pérdidas y el S&P Merval cayó más de 2%.

El riesgo país volvió a subir este martes 28 de julio de 2026 y se ubicó en los 780 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan, lo que representa un incremento de 18 unidades respecto del cierre del lunes.

La suba se dio en un contexto de fuerte presión sobre los activos locales: los bonos soberanos en dólares cerraron con pérdidas de hasta 3% en el mercado de Nueva York, mientras que en la Bolsa porteña el S&P Merval cayó 2,3% y acumuló una baja de más de 5% en lo que va de la semana.

Los títulos más castigados fueron los bonos GD30 y GD35, que perdieron alrededor del 2,8%, seguidos por el AL30 y el AL35. En el segmento local, los bonos en pesos también mostraron retrocesos, especialmente los ajustables por CER.

Según operadores consultados, la caída responde a una combinación de factores: toma de ganancias tras la fuerte suba de las últimas semanas, dudas sobre el ritmo de la desinflación y el impacto de la sequía en las proyecciones de cosecha y recaudación fiscal. Además, el mercado sigue con atención las negociaciones con el FMI por la revisión del acuerdo vigente.

"El riesgo país había bajado de manera importante en junio y julio, pero ahora parece que los inversores están tomando un poco de distancia", explicó un analista de un banco local. "No es una crisis, pero sí un ajuste de portafolios después de un rally muy fuerte".

En el mercado cambiario, el dólar blue operó con leve alza y cerró a $1.320 para la compra y $1.350 para la venta, mientras que los dólares financieros (MEP y CCL) mostraron comportamientos mixtos, con el CCL por encima de los $1.380.

Los analistas coinciden en que la clave de las próximas semanas estará en los datos de inflación de julio que se conocerán la semana próxima y en la evolución de las reservas del Banco Central, que en las últimas ruedas volvieron a mostrar compras netas en el MULC.

Pese a la suba del riesgo país, el Ministerio de Economía logró colocar Letras del Tesoro por más de $800.000 millones en la licitación de este martes, aunque con tasas que volvieron a subir en algunos tramos cortos.

Desde el vamos, el Gobierno mantiene el compromiso de seguir con el superávit fiscal primario, aunque analistas advierten que la recesión está golpeando con fuerza el nivel de actividad y podría complicar la recaudación en el segundo semestre.

El riesgo país había cerrado el mes de junio por debajo de los 700 puntos, nivel que no se veía desde antes de las elecciones de 2023. La actual suba, aunque moderada, marca un freno a esa tendencia alcista de los bonos.

Para los inversores locales, la recomendación de los analistas sigue siendo mantener posiciones en bonos cortos en pesos y diversificar en instrumentos indexados, a la espera de mayor claridad sobre el sendero de la economía para el segundo semestre de 2026.