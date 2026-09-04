Fixture de la Liga Nacional 2026/27: cuándo debutan Instituto, Atenas e Independiente de Oliva

El básquet argentino ya tiene calendario confirmado. Los tres equipos cordobeses conocieron sus fechas de estreno en la temporada que arranca el 28 de septiembre.

La Liga Nacional de Básquet ya tiene todo listo para su temporada 2026/27. Según el fixture oficial difundido, el torneo arrancará el lunes 28 de septiembre con el partido entre Lanús y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y los tres representantes cordobeses ya saben exactamente cuándo harán su debut.

Instituto de Córdoba, que viene de una buena campaña y buscará consolidarse en la élite, debutará el miércoles 30 de septiembre como local ante Obras Sanitarias. El equipo dirigido por el entrenador que mantiene el núcleo del plantel intentará arrancar con el pie derecho en el Ángel Sandrín, donde la presión de la hinchada suele ser un factor clave.

Atenas, el histórico de barrio General Bustos, tendrá su primer compromiso el jueves 1° de octubre visitando a Ferro Carril Oeste. El equipo que se reforzó pensando en volver a ser protagonista del torneo arrancará la temporada en Buenos Aires, en un duelo que ya promete exigencia desde el vamos.

Por su parte, Independiente de Oliva, el representante del interior que se ganó el ascenso y se mantiene en la máxima categoría, debutará el viernes 2 de octubre como local frente a Boca Juniors. El equipo del departamento Calamuchita buscará hacer valer su localía en el primer partido del año y empezar a sumar puntos que le permitan mantenerse en la Liga Nacional.

El fixture completo, que abarca la fase regular con 38 fechas, fue dado a conocer por la AdC y ya genera expectativa entre los hinchas cordobeses. Instituto y Atenas, con mayor tradición en la competencia, llegan con planteles renovados y expectativas altas, mientras que Independiente de Oliva intentará dar el golpe como recién ascendido.

Según informó Hoy Día, el calendario también contempla paradas en fechas internacionales y una pausa por la ventana de selecciones. Los tres equipos cordobeses tendrán cruces directos entre sí a lo largo de la temporada, lo que promete agregar morbo y rivalidad local a la competencia.

Para el público de Córdoba, que sigue con pasión el básquet provincial, este fixture marca el inicio de una temporada larga y exigente. Queda ahora por ver cómo los entrenadores administran las cargas y cómo los planteles responden a un calendario que, como es habitual en la LNB, no perdona errores tempranos.