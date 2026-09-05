Belgrano mereció más y Zielinski respaldó a Passerini tras el penal errado

Tras el empate 1-1 ante Huracán, el DT ruso Zielinski lamentó la falta de concreción pero defendió con firmeza al delantero que estrelló el penal en el palo.

En un partido que dejó sensaciones encontradas, Belgrano empató 1-1 con Huracán en condición de local y sumó un punto que sabe a poco. El equipo de Ricardo Zielinski dominó gran parte del encuentro, generó las situaciones más claras y mereció quedarse con los tres puntos, pero la falta de eficacia volvió a aparecer en el momento decisivo.

El gol de Huracán llegó en una jugada aislada y dejó en evidencia las falencias defensivas que el equipo cordobés arrastra desde hace varias fechas. Sin embargo, la reacción pirata fue inmediata y el empate llegó por mérito propio. Lo que faltó fue la puntada final para dar vuelta el resultado.

En ese contexto, el penal errado por Pablo Passerini en el segundo tiempo se convirtió en la imagen más dolorosa de la tarde. El delantero, que venía de convertir en partidos anteriores, tomó la responsabilidad y su remate se estrelló contra el poste, dejando escapar una chance inmejorable.

Al término del partido, el DT “Ruso” Zielinski fue consultado sobre el penal y la performance de su goleador. Lejos de cualquier reproche, el entrenador respaldó con firmeza a Passerini. “Es un jugador importante para nosotros, que viene haciendo un gran trabajo. Estos son momentos que hay que bancar en grupo. Mañana lo vamos a necesitar más que nunca”, señaló el técnico en la conferencia post partido.

Zielinski también lamentó la falta de gol que viene sufriendo el equipo. “Merecimos más, generamos mucho pero nos faltó concreción. Esto es fútbol y hay que seguir trabajando para que estas situaciones se conviertan en goles”, agregó.

El empate deja a Belgrano en una posición incómoda en la tabla, aunque el rendimiento mostrado en los últimos partidos permite mantener la esperanza de que el equipo pueda revertir la situación en las próximas fechas. El calendario no da respiro y el próximo compromiso exigirá una mejora en la definición.

Passerini, por su parte, se retiró cabizbajo pero recibió el apoyo explícito de sus compañeros y del cuerpo técnico. En el vestuario se respira la convicción de que el delantero volverá a convertir y que el equipo tiene los recursos para pelear más arriba.