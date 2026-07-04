Tabla anual y promedios: cómo se define el descenso en la Liga Profesional 2026

Con el calendario 2026 en marcha, repasamos la tabla anual y los promedios que determinarán los equipos que bajan de categoría. Todo lo que tenés que saber sobre la lucha por la permanencia.

La Liga Profesional 2026 ya entró en su fase decisiva y, como cada año, la sombra del descenso vuelve a planear sobre varios clubes. Más allá de la pelea por el título, la tabla anual y los promedios se convirtieron en la obsesión de hinchas y dirigentes. Vamos por partes para entender cómo se define la baja este año.

Según el reglamento vigente, los dos equipos con peor promedio en la tabla anual 2024-2026 descenderán directamente a la Primera Nacional. El promedio se calcula dividiendo los puntos obtenidos en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos jugados. A esta altura, cada fecha pesa doble y los resultados de las últimas jornadas pueden modificar drásticamente la clasificación.

En la tabla anual 2026, que acumula lo hecho en el torneo actual y lo arrastrado de temporadas anteriores, varios equipos del fondo se encuentran en situación límite. Central Córdoba, Independiente Rivadavia y Sarmiento aparecen entre los más complicados, aunque la distancia con el resto es corta y todo puede cambiar en pocas fechas.

El sistema de promedios, herencia de los años noventa, sigue siendo motivo de debate. Críticos sostienen que castiga a los equipos que vienen de ascender y que no siempre refleja el rendimiento real de una sola temporada. Sin embargo, la AFA lo mantiene como método principal para determinar los descensos, con la tabla anual como complemento.

"Es una lotería", se quejó el técnico de uno de los equipos comprometidos tras la última fecha. Y no le falta razón: un par de victorias consecutivas pueden sacar a un club del abismo, mientras que una racha negativa lo hunde sin remedio. En las próximas jornadas, los duelos directos entre equipos de la zona baja prometen ser definitorios.

Desde el ascenso, los clubes que vienen de la Nacional ya miran con atención estos números. Tanto San Martín de Tucumán como Aldosivi y Deportivo Madryn sueñan con ocupar el lugar de los que caigan. La presión es enorme porque, una vez descendido, volver a la máxima categoría suele llevar varios años y mucha inversión.

Para los hinchas, el panorama es claro: más allá de la tabla de posiciones del torneo actual, lo que realmente importa ahora es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar el promedio. Equipos como Banfield, Platense y Huracán, que vienen haciendo una temporada discreta, todavía tienen margen para respirar, pero no pueden dormirse.

La AFA confirmó que, además de los dos descensos directos por promedio, no habrá partido de promoción este año. La medida busca dar mayor claridad al campeonato y evitar definiciones traumáticas. De esta manera, la tabla anual y los promedios serán las únicas verdades a la hora de sentenciar a los dos equipos que bajarán.

Con más de un tercio del campeonato por disputarse, la tensión crece. Cada gol, cada punto y cada error arbitral puede valer una categoría. Los técnicos ya arman calendarios pensando exclusivamente en la permanencia, y los planteles saben que no hay margen para relajarse.

En las próximas fechas, el foco estará puesto en los resultados de los equipos del fondo. Una victoria de un comprometido contra un grande puede valer oro, mientras que un empate entre dos de la zona baja no le sirve casi a nadie. La Liga Profesional 2026 definirá su suerte en un puñado de fechas intensas.