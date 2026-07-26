Superclásico decisivo: qué necesita Boca para clasificar a la Libertadores ante River

El partido del domingo en La Bombonera definirá gran parte del futuro de Boca en la Copa Libertadores 2026. Analizamos los escenarios según el resultado frente a River.

El Superclásico del domingo en La Bombonera no es solo un partido más. Para Boca, el choque ante River tiene una importancia extra: gran parte de su chance de clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se juega ahí.

Con la tabla de posiciones de la Liga Profesional entrando en las últimas fechas, el equipo de Diego Martínez llega al cruce con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados. River, por su lado, ya está casi clasificado y juega con mayor tranquilidad, pero eso no quita que el clásico siempre tenga vida propia.

Si Boca gana

Es el escenario ideal. Una victoria por cualquier marcador dejaría a Boca con 36 puntos (asumiendo los números previos al partido) y lo colocaría en una posición muy cómoda para asegurar el boleto a la Libertadores. El triunfo además cortaría la racha de River y le daría al equipo xeneize un impulso anímico enorme de cara a las últimas jornadas. Históricamente, ganar un clásico en casa siempre vale doble.

Si Boca empata

El empate dejaría a Boca con un punto más, pero lo obligaría a mirar de reojo los resultados de sus competidores directos. Con River probablemente clasificado, el empate no sería un mal negocio en términos numéricos, aunque dejaría la clasificación pendiente para la última fecha. Todo dependería de cómo termine Independiente, Racing o Estudiantes en sus respectivos partidos. El 0-0 o el 1-1 en La Bombonera mantendría viva la chance, pero con menos margen de error.

Si Boca pierde

El peor escenario. Una derrota ante River complicaría seriamente las chances de Boca. Más allá del golpe anímico y la fiesta que se armaría en el Monumental (aunque el partido es en La Bombonera, la derrota duele igual), el equipo quedaría dependiendo de una combinación de resultados ajenos y, posiblemente, de ganar en la última fecha con una diferencia de goles favorable. En ese caso, la presión sobre el plantel sería enorme.

Más allá de los números fríos, el Superclásico tiene una lógica propia. Como dice siempre la tribuna, “en el clásico no se juega, se gana”. Pero esta vez la victoria tiene premio grande: seguir soñando con la séptima Libertadores o tener que remar desde la fase previa.

El plantel de Boca sabe que el domingo no es un partido cualquiera. La hinchada ya se prepara para llenar La Bombonera y empujar como siempre. Porque en estas instancias, más que nunca, el clásico define mucho más que tres puntos: define el futuro internacional del club para todo 2026.

Escenarios resumidos

Victoria: clasificación casi asegurada.

Empate: chances intactas, pero con tensión hasta el final.

Derrota: depender de otros resultados y de una última fecha perfecta.

El fútbol argentino, una vez más, se define en el cruce más grande de todos.