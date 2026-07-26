Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Copa Libertadores 2025

Tras la fecha ante Belgrano y Talleres, Boca y River definen sus chances de entrar al grupo de la Libertadores. Repasamos los escenarios, resultados obligados y la tabla actualizada de la Liga Profesional.

La fecha 12 de la Liga Profesional dejó a Boca Juniors y River Plate con realidades distintas pero con un mismo objetivo: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2025.

Boca, con la calculadora en la mano

El equipo de Diego Martínez enfrenta este domingo a Belgrano en La Bombonera. Con 19 puntos, Boca necesita ganar para llegar a 22 y depender de otros resultados. Si suma de a tres, quedará a tiro de los primeros puestos de la tabla anual, donde se definen los cupos para la Libertadores (los primeros tres entran directo a fase de grupos, el cuarto a fase previa).

En caso de empate ante Belgrano, Boca llegaría a 20 unidades y prácticamente quedaría fuera de carrera por el objetivo, salvo que se den combinaciones muy favorables en las fechas restantes. La derrota lo dejaría casi sin chances matemáticas.

River, con margen pero sin relajarse

El Millonario, que viene de empatar con Talleres en el Monumental, acumula 23 puntos en la tabla anual. El equipo de Marcelo Gallardo (en su segundo ciclo) necesita al menos un punto en las próximas jornadas para mantener viva la ilusión, aunque una victoria ante sus próximos rivales lo acercaría mucho más al objetivo.

River tiene un calendario algo más accesible que Boca en las fechas que restan, pero no puede permitirse tropiezos ante rivales directos en la lucha por la tabla anual.

La tabla anual y los cupos en juego

Hasta el momento, los clasificados directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 por la tabla anual son Estudiantes, Huracán y Talleres (Córdoba). Boca y River pelean por meterse en ese lote o, al menos, en el cuarto puesto que permite jugar la fase previa.

Independiente, Vélez y Racing también están en la pelea, lo que convierte las últimas fechas en una verdadera definición por la clasificación internacional.

Escenarios posibles

Si Boca gana y River empata o pierde: Boca se acerca peligrosamente a River en la tabla anual.

Si ambos ganan: se mantiene la diferencia a favor de River, pero ambos respiran más tranquilos.

Si Boca empata y River gana: el Millonario se despega y deja a Boca casi sin margen de error.

Lo que falta

Quedan cuatro fechas para el cierre de la Liga Profesional. Boca visitará a Racing e Independiente, dos rivales directos, y recibirá a Unión. River, por su parte, enfrentará a Platense, Newell's, Instituto y Rosario Central.

Ambos equipos saben que, más allá de lo que ocurra en la Copa Argentina, el camino más directo a la Libertadores es terminar lo más arriba posible en la tabla anual. Por eso, los partidos ante Belgrano y Talleres (ya jugado por River) fueron considerados como finales.

Hasta acá, los números. Ahora, solo resta ver qué pasa en la cancha.