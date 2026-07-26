Claves para entender el formato del Torneo Clausura 2026 de la Primera División

Con el arranque del Clausura 2026, el fútbol argentino mantiene su sistema de dos torneos cortos por temporada. Repasamos las reglas, el calendario, los ascensos y cómo se define el campeón y los cupos internacionales.

El próximo viernes arranca oficialmente el Torneo Clausura 2026 de la Primera División del fútbol argentino. Como viene sucediendo desde la reforma de 2024, el año se divide en dos campeonatos independientes: el Apertura y el Clausura. Cada uno entrega su propio campeón y define parte de los cupos a copas internacionales.

Cómo se juega el Clausura 2026

El formato es idéntico al del Apertura que finalizó hace pocas semanas. Participan los 30 equipos que integran la máxima categoría, divididos en dos zonas de 15 equipos cada una. En la fase de grupos se enfrentan todos contra todos dentro de la misma zona, a una sola rueda. Los primeros de cada zona clasifican directamente a una final por el título del torneo.

Esa final se jugará a partido único en cancha neutral. En caso de empate, se definirá por penales sin prórroga. El ganador se coronará campeón del Clausura 2026 y obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

Clasificación a copas internacionales

Además del campeón, los mejores equipos de la tabla general acumulada (que suma los puntos del Apertura y el Clausura) accederán a las copas continentales del año siguiente. Los cuatro mejores de esa tabla general irán a la Libertadores; los siguientes seis, a la Sudamericana.

El sistema de promedios sigue vigente para determinar los descensos. Al final de la temporada 2026, los tres equipos con peor promedio en las últimas tres temporadas (2024, 2025 y 2026) perderán la categoría. En paralelo, subirán tres equipos desde la Primera Nacional: los dos ganadores de los Reducidos y el campeón de la tabla anual.

¿Qué cambia respecto de años anteriores?

La principal novedad del 2026 es que la AFA ya confirmó que no habrá un “campeón anual” que enfrente al ganador del otro torneo. Cada campeón de Apertura y Clausura tendrá el mismo estatus y ambos irán directo a la Libertadores del año siguiente. Esto elimina la supercopa interna que se jugaba en ediciones anteriores y simplifica el calendario.

Otra modificación es el calendario más compacto. La idea de la dirigencia es terminar el Clausura antes de fin de año para que la selección tenga mayor disponibilidad de jugadores durante 2027 y evitar solapamientos con la Copa América o las Eliminatorias.

Lo que hay que seguir de cerca

Los clásicos interzonales : aunque los equipos están divididos en zonas, se mantendrán algunos duelos históricos en fechas preestablecidas.

: aunque los equipos están divididos en zonas, se mantendrán algunos duelos históricos en fechas preestablecidas. La lucha por el descenso : con tres equipos que bajan, varios clubes del fondo de la tabla acumulada ya están en alerta roja.

: con tres equipos que bajan, varios clubes del fondo de la tabla acumulada ya están en alerta roja. El mercado de pases: como siempre, el Clausura suele ser un torneo de mayor rotación de planteles que el Apertura, lo que genera sorpresas.

El fútbol argentino vuelve con su fórmula habitual: dos campeones por año, descensos por promedios y una tabla general que reparte los pasajes al exterior. Nada demasiado novedoso, pero con la suficiente complejidad como para que cada fecha tenga varias lecturas simultáneas.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos: el formato actual es heredero de los torneos cortos que se instauraron en los ’90 y que, con ajustes, siguen siendo la forma en que el país entiende su competencia doméstica. Conviene no confundir el ruido con la señal: más allá de los títulos, lo que realmente moverá la aguja en 2026 será quién logre clasificar a las copas y quién evite el descenso por promedio.

Y acá es donde la cosa nos toca a todos: para los hinchas, el arranque del Clausura representa la vuelta de la rutina de los domingos; para los clubes, la chance de recomponer las finanzas con un buen rendimiento internacional; y para la AFA, la obligación de cumplir con un calendario que no choque con la Selección. Anoto la previsión para corregirme si me equivoco: River y Boca volverán a ser los grandes candidatos, pero más de un equipo del interior puede dar la sorpresa en un torneo que, por su corta duración, siempre deja lugar para lo inesperado.