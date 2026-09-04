Super NET: Revista Ocio y Punto a Punto celebran 29 años con evento en Cruz Espacio

El próximo 10 de septiembre se realizará una nueva edición del Super NET en Cruz Espacio, con 600 invitados, networking, gastronomía, entretenimiento y una propuesta de casino a cargo de No Va Más Show.

El próximo miércoles 10 de septiembre, Revista OCIO y Punto a Punto celebrarán sus 29 años de trayectoria con una nueva edición del Super NET en Cruz Espacio, uno de los espacios más elegidos para eventos en la capital cordobesa.

El encuentro reunirá a unas 600 personas invitadas de los ámbitos empresarial, cultural y social de la provincia, en una jornada que combina networking, gastronomía de primer nivel, entretenimiento y una propuesta de casino interactivo a cargo de No Va Más Show. La iniciativa busca fortalecer lazos entre la comunidad, los anunciantes y los lectores que acompañan a ambas publicaciones desde hace casi tres décadas.

Según los organizadores, el Super NET se consolidó como un espacio de encuentro que trasciende la mera celebración y genera oportunidades concretas de vinculación. En esta edición, el foco estará puesto en el intercambio profesional y la experiencia integral para los asistentes, con una ambientación pensada para facilitar conversaciones y nuevos contactos en un clima distendido.

Cruz Espacio, ubicado en el corazón de Córdoba, vuelve a ser sede de este evento que ya se ha convertido en tradición. La propuesta de casino de No Va Más Show suma un componente lúdico y participativo que suele ser uno de los puntos altos de las veladas.

Tanto Revista OCIO como Punto a Punto forman parte del ecosistema mediático cordobés desde hace 29 años, acompañando la evolución de la ciudad, su agenda cultural y su vida económica. Esta celebración conjunta refleja el compromiso de ambas publicaciones con su comunidad y su rol como generadoras de espacios de encuentro.

El evento se enmarca en la agenda de espectáculos y celebraciones institucionales de septiembre en Córdoba, mes en el que la ciudad suele recibir múltiples propuestas que conjugan lo profesional con lo social.