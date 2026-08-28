Horóscopo de Escorpio: viernes 28 de agosto de 2026

Evitá la competencia constante con los demás, disfrutá un momento romántico inolvidable y preparate para una jornada de mucho trabajo. Cuidá tus secretos y no confíes solo en las apariencias.

El horóscopo de Escorpio para este viernes 28 de agosto de 2026 invita a una pausa reflexiva en medio de la intensidad habitual del signo. La energía astral sugiere que es momento de soltar la necesidad de estar siempre un paso adelante de los demás, ya que esa carrera perpetua genera más desgaste que satisfacción.

En el plano afectivo, se anuncia una velada inolvidable junto a tu pareja. El romanticismo y el amor pueden tomar protagonismo, creando un ambiente de conexión profunda y emotiva que vale la pena disfrutar sin distracciones.

En el terreno laboral, en cambio, el panorama es exigente: una carga de trabajo descomunal demandará toda tu atención. Las chances de un fin de semana reparador parecen escasas, por lo que convendrá organizar las tareas con criterio para no llegar exhausto al cierre de la jornada.

La recomendación astral es clara en lo vincular: sé muy receloso con tus secretos, especialmente si pueden comprometerte de alguna forma. Aprender a no confiar en una persona solo por las apariencias resulta clave para evitar contratiempos innecesarios.

Recordá que estas predicciones son orientativas y forman parte de la tradición astrológica. Lo que realmente define tu día son tus decisiones y cómo administrás la energía disponible.

Fuente: El Doce