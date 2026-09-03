Spring Break 2026: ocho escapadas para aprovechar septiembre y viajar por Argentina

Con menos turistas y días más largos, septiembre ofrece opciones variadas en la costa, sierras, campo y hasta nieve. Ocho propuestas hoteleras en destinos que incluyen Córdoba, Mar del Plata, Salta, Iguazú y Ushuaia.

Septiembre se consolida como uno de los meses más interesantes para escaparse por Argentina. Lejos del pico de la temporada de verano y con una oferta cultural y natural que no para de crecer, el mes ofrece días más largos, precios más accesibles y, sobre todo, menos aglomeraciones.

Desde la costa atlántica hasta el fin del mundo, pasando por las sierras cordobesas, la pampa húmeda, el noroeste y la selva misionera, la variedad es amplia. Ocho propuestas hoteleras ilustran la diversidad de experiencias que se pueden vivir en este “spring break” criollo.

Mar del Plata y el mar en primavera La ciudad balnearia se despierta después del invierno con una agenda cultural intensa y playas mucho más tranquilas. Un hotel boutique frente al mar propone caminatas por la costa, visitas a la feria de artesanos y cenas con productos locales recién traídos del puerto. Ideal para quienes buscan relax con sabor a sal.

Mar de las Pampas y el bosque atlántico A pasos de Villa Gesell, este destino combina el encanto del bosque con la cercanía del mar. Un lodge ecológico ofrece cabalgatas, yoga al amanecer y menús que destacan la cocina regional. La baja ocupación permite disfrutar del silencio y la naturaleza en estado puro.

San Antonio de Areco, la esencia gaucha En el corazón de la pampa bonaerense, Areco se viste de primavera con ferias artesanales, desfiles gauchos y paseos a caballo por la ribera del río. Una posada histórica brinda experiencias de campo con fogones, clases de asado y visitas a estancias cercanas.

Chascomús y la laguna A menos de dos horas de la Capital Federal, la laguna invita a la pesca, el kayak y los atardeceres. Un hotel con vista al agua propone paquetes de relax con spa, bicicletas y excursiones guiadas por la reserva natural. Perfecto para un fin de semana de desconexión.

Córdoba, las sierras y el cuarteto Las sierras cordobesas viven un septiembre ideal: temperaturas agradables, senderos floridos y una agenda cultural que mezcla folklore, rock y el inconfundible cuarteto. Un complejo hotelero en Villa Carlos Paz ofrece piscinas climatizadas, excursiones a los valles y shows en vivo que celebran la primavera. La propuesta combina naturaleza y entretenimiento con el sello propio de la provincia.

Salta, el norte en flor La primavera en el noroeste es sinónimo de cerros multicolores y valles en plena floración. Un hotel de diseño en la capital salteña sirve de base para recorrer Quebrada de Humahuaca, Cafayate y las Yungas. La gastronomía alta con ingredientes andinos completa una experiencia que mezcla cultura, paisaje y sabor.

Iguazú, la selva y las cataratas Con menos turistas que en julio o enero, las Cataratas del Iguazú se muestran en todo su esplendor. Un lodge inmerso en la selva misionera propone caminatas guiadas, safaris nocturnos y visitas a las pasarelas con guías especializados. La humedad y el verde intenso son protagonistas absolutos.

Ushuaia y la nieve de primavera Al sur del sur, septiembre es el mes en que la nieve todavía se mantiene en las montañas mientras los días se alargan. Un hotel de montaña ofrece esquí, trineos y caminatas con raquetas, además de la posibilidad de avistar pingüinos y lobos marinos en Tierra del Fuego. Una experiencia única para cerrar el invierno austral.

En todos los casos, las propuestas incluyen paquetes especiales para septiembre con descuentos que rondan entre el 20 y el 35 % respecto de la temporada alta. La clave está en reservar con anticipación, ya que algunos establecimientos ya reportan buena demanda para los fines de semana largos.