Nahuel Pennisi vuelve a Córdoba con la Orquesta de Cuerdas Municipal

El reconocido músico compartirá escenario el sábado 17 de octubre con la Orquesta de Cuerdas Municipal y músicos de la Banda Sinfónica, bajo la dirección de Santiago Ruiz, en un formato sinfónico poco habitual.

El cantautor y multiinstrumentista Nahuel Pennisi regresará a Córdoba con una propuesta musical diferente: compartirá escenario con la Orquesta de Cuerdas Municipal y un ensamble de músicos de la Banda Sinfónica de la ciudad, bajo la batuta del director Santiago Ruiz.

El show está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 y representa una de las presentaciones más ambiciosas del artista en los últimos tiempos, al fusionar su estilo acústico y folk con arreglos orquestales que potencian su repertorio.

Pennisi, conocido por su virtuosismo en la guitarra y el charango, así como por su voz característica, ha construido una carrera que combina raíces folclóricas con toques contemporáneos. Sus éxitos como “Quédate” y “Andas por ahí” han trascendido fronteras, y esta colaboración con músicos cordobeses promete una experiencia sonora renovada para el público local.

Según informó Hoy Día, el formato poco habitual busca destacar las posibilidades tímbricas de la orquesta de cuerdas y la banda sinfónica al servicio de las composiciones del artista. Santiago Ruiz, director con amplia trayectoria en el ámbito sinfónico local, será el encargado de los arreglos y la conducción musical.

El anuncio genera expectativa en el ambiente cultural cordobés, donde Pennisi ya ha tenido presentaciones memorables en festivales y teatros. Esta vez, la propuesta eleva la apuesta al combinar solista y ensemble en un mismo espacio, algo que no es frecuente en la agenda de espectáculos de la provincia.

Las entradas para el concierto aún no fueron puestas a la venta, pero se espera que en los próximos días se confirmen los detalles de la ubicación y la comercialización a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Córdoba y los organizadores.

Esta visita se inscribe en una agenda de shows sinfónicos que varios artistas han explorado en los últimos años, una tendencia que permite redescubrir obras conocidas con nuevos matices y que suele atraer a un público amplio, desde seguidores del folk hasta aficionados a la música académica.

Desde Última Hora Diario seguiremos informando sobre la preventa y cualquier novedad relacionada con este esperado reencuentro de Nahuel Pennisi con el público cordobés.