Tablao Gala: Sevilla llega a Córdoba para festejar los 30 años de Alcántara Cultural

Este sábado 29 de agosto la Compañía Flamenca Alcántara recibe a la bailaora María Clastre y al cantaor Nicolás Pelegrín en Espacio Platz. La noche se inscribe en los festejos por las tres décadas de la institución cordobesa, que recibió un beneplácito de la Legislatura provincial.

La Compañía Flamenca Alcántara celebra sus 30 años con un tablao que trae aire sevillano a Córdoba. Este sábado 29 de agosto a las 21:30, en Espacio Platz (Av. Maipú 350), se presentará Tablao Gala, una noche que reúne a artistas locales y a dos figuras con fuerte trayectoria en Sevilla.

La propuesta cuenta con la participación de la bailaora María Clastre y el cantaor Nicolás Pelegrín, junto a la Compañía Flamenca Alcántara, el grupo de avanzados de la Escuela Alcántara, Ezequiel García en canto y toque, y Alberto Jiménez en percusión. La dirección artística estará a cargo de Lorena Acuña, fundadora y alma de la institución.

El evento se enmarca en los festejos por el aniversario de Alcántara Cultural, que este año cumple tres décadas de actividad ininterrumpida. El miércoles pasado, la Legislatura de Córdoba le otorgó un beneplácito a partir de una iniciativa de las legisladoras Karen Acuña y Silvina Jurich. El reconocimiento destacó su labor en la formación de artistas, la producción de artes escénicas y la difusión del flamenco y la cultura española en la provincia.

En diálogo con Hoy Día Córdoba, Lorena Acuña explicó que el aniversario atraviesa toda la organización de esta propuesta y que el objetivo es también reunir a quienes han formado parte del proyecto artístico y educativo a lo largo de estos años.

Alcántara Cultural ha combinado desde sus inicios la formación con la producción independiente. Su compañía produjo más de 25 espectáculos originales presentados en Córdoba y otras provincias, mientras que la escuela formó a cientos de estudiantes y participó en más de 40 certámenes nacionales. El tablao, en ese sentido, vuelve a funcionar como punto de encuentro entre artistas de recorridos y procedencias diversas.

María Clastre, nacida en Pau (Francia), comenzó a bailar a los 7 años. Desde los 19 reside en Sevilla, donde se formó y desarrolló su carrera como bailaora. Ha participado en giras, espectáculos y festivales en Francia, Austria y España, y trabajó junto a referentes del flamenco. En 2013 presentó en Francia el espectáculo Descodificarse junto al bailaor sevillano Marcos Jiménez.

Por su parte, Nicolás Pelegrín Lario, cantaor nacido en Murcia en 1995, inició su formación con la guitarra y luego se volcó al cante. Cursó el grado de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Córdoba entre 2018 y 2022. Actualmente combina su trabajo en tablaos de Córdoba, Sevilla y Granada con la docencia y la participación en festivales. Fue semifinalista del Festival Internacional del Cante de las Minas en 2021 y acumula premios en concursos de saetas. Entre fines de 2024 y febrero de 2025 realizó una gira por China con el Ballet Flamenco de Granada.

Según Acuña, estas tres décadas demuestran que es posible sostener un espacio de formación y creación con recursos propios y mucha pasión. El Tablao Gala busca ser, además de una celebración, un momento de reencuentro y de disfrute para el público cordobés que sigue al flamenco.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería de Espacio Platz. La noche promete baile, cante y toque de alto nivel en una fecha que ya se inscribe en la historia de Alcántara Cultural.