Sorteo de la Copa Argentina 2026: así quedaron los cruces de 32avos y el cuadro completo

Se realizó el sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. Conoce los cruces, el cuadro completo y las posibles fechas de los partidos.

El sorteo de la Copa Argentina 2026 ya es una realidad. Este lunes se definieron los cruces de los 32avos de final y el cuadro completo de la competencia, que mantiene su tradición de enfrentar a equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

El certamen, organizado por la AFA, vuelve a ser uno de los torneos más federal y democráticos del país. Grandes del fútbol argentino como River, Boca, Independiente y Racing se cruzarán con equipos del ascenso, del Federal A y hasta del Torneo Promocional.

Cómo quedaron los cruces de 32avos de final

Entre los partidos más atractivos del sorteo aparecen:

River Plate vs. Deportivo Armenio (Primera B)

Boca Juniors vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

Independiente vs. Chacarita Juniors

Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

San Lorenzo vs. Deportivo Madryn

Huracán vs. Deportivo Riestra (posible cruce de vecinos porteños)

Otros duelos de interés incluyen a Talleres de Córdoba frente a un equipo del Federal A, y a Rosario Central contra un rival del ascenso. Varios clubes del interior ya esperan con expectativa la chance de recibir a un grande en su cancha.

El cuadro completo y el camino hacia la final

El bracket definido por el sorteo establece dos mitades bien diferenciadas. En una zona se concentran varios de los pesos pesados del fútbol argentino, lo que anticipa cruces de alto voltaje ya desde los 16avos de final si se cumplen los pronósticos.

La final de la Copa Argentina 2026 se disputaría, como es habitual, en un estadio neutral de gran capacidad, probablemente en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, siguiendo la lógica federal del torneo.

Fechas estimadas y formato

Los partidos de 32avos de final se jugarían entre fines de enero y febrero de 2026, aunque todavía no hay calendario oficial. La Copa Argentina mantiene su formato de eliminación directa, con partidos únicos y definición por penales en caso de empate.

Para los equipos de Primera División, la competencia representa una oportunidad concreta de clasificar a la Copa Libertadores 2027 o de sumar un título que les permita acceder a competencias internacionales.

El dato que no se puede pasar por alto

Varios equipos del ascenso y del Federal A ya sueñan con repetir hazañas históricas como las de equipos del interior que eliminaron a gigantes en ediciones anteriores. La Copa Argentina sigue siendo el torneo donde lo imposible siempre tiene una chance.

Desde Última Hora Diario vamos a seguir de cerca cada cruce, especialmente los que involucran a equipos del interior, que muchas veces quedan fuera del foco de los grandes medios pero representan la esencia más pura del fútbol argentino.

El sorteo ya está. Ahora falta que ruede la pelota.