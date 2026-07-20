River, helado y sin respuestas: un pie afuera de la Copa Libertadores

Millonario cayó 3-1 ante Independiente del Valle en Quito y complicó seriamente su clasificación a octavos. El equipo de Gallardo mostró frialdad en ataque y errores defensivos que lo dejan al borde de la eliminación.

River Plate sufrió una dura derrota por 3-1 ante Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y quedó al borde de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que venía de una racha irregular, no pudo imponer su juego en la altura y mostró serias falencias tanto en defensa como en ataque. Con este resultado, River tiene un pie afuera de los octavos de final y dependerá de una combinación de resultados para seguir con vida en el certamen continental.

El partido comenzó con dominio del local, que aprovechó la altura y el estado del campo para presionar alto. A los 18 minutos, un error en la salida de Enzo Pérez permitió que Kendry Páez abriera el marcador con un remate cruzado que Franco Armani no pudo contener.

River intentó reaccionar con jugadas aisladas de Miguel Borja y Facundo Colidio, pero la falta de profundidad y la imprecisión en los últimos metros fueron evidentes. El equipo mostró frialdad en las pocas situaciones de gol que generó, tal como describieron varios medios deportivos al finalizar el encuentro.

Antes del cierre del primer tiempo, Independiente del Valle amplió la ventaja con un gol de penal de Junior Sornoza tras una mano de Paulo Díaz en el área. El 2-0 dejaba a River en una situación crítica, obligándolo a buscar al menos tres goles en el complemento para mantener alguna chance.

En el segundo tiempo, Gallardo movió el banco con los ingresos de Nacho Fernández y Esequiel Barco, buscando mayor creatividad en el medio. River logró descontar a los 67 minutos con un cabezazo de Borja tras centro de Milton Casco, pero la reacción duró poco.

A los 78 minutos, un contragolpe letal del local terminó en el 3-1 definitivo, obra de Lautaro Díaz. Desde ahí, River se mostró sin ideas y sin la intensidad necesaria para revertir un marcador que lo deja al filo del abismo en el Grupo F.

Con esta caída, Millonario suma apenas 4 puntos en cinco partidos y necesita ganar sus dos encuentros restantes y esperar tropiezos de sus rivales para clasificar. El próximo compromiso será clave: recibe a Deportivo Táchira en el Monumental, donde no puede fallar.

El técnico Marcelo Gallardo, consultado al término del partido, reconoció que "no estuvimos a la altura, ni física ni futbolísticamente". Admitió que el equipo careció de la agresividad necesaria en un escenario tan exigente como la altura quiteña.

Desde el punto de vista institucional, la derrota genera preocupación en Núñez. La Copa Libertadores representa no solo prestigio deportivo sino también ingresos económicos importantes para el club, que ya había sufrido eliminaciones tempranas en ediciones recientes.

River deberá replantear su estrategia rápidamente. La frialdad en ataque que se vio en Quito no es un hecho aislado: en los últimos tres partidos por Libertadores, el equipo solo convirtió dos goles y mostró problemas para generar situaciones claras de gol.

La defensa, que había sido uno de los puntos altos en el arranque del año, mostró grietas preocupantes. Paulo Díaz y Leandro González Pirez cometieron errores que terminaron en goles y dejaron expuesto a Armani, quien de todas formas salvó al equipo de una goleada mayor.

Para los próximos partidos, Gallardo deberá recuperar la versión más sólida de su equipo. La presión por los resultados es alta y el calendario no da tregua: después del duelo ante Táchira vendrá un clásico ante Boca que también tendrá peso en la temporada.

Hasta acá, los hechos. River está a tiempo de reaccionar, pero ya no tiene margen de error. El equipo que supo ganar la Libertadores en 2018 y 2024 necesita volver a mostrar su mejor versión si quiere seguir en carrera en la edición 2025.