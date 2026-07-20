Clima en la final Argentina vs España: qué se espera para este domingo en Nueva Jersey

La Selección busca la Copa del Mundo Sub 20 ante España en el MetLife Stadium. Se esperan lluvias intermitentes, temperaturas frescas y posible viento, lo que podría complicar el juego.

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y España se jugará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y el clima será uno de los factores a tener en cuenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y las previsiones locales, se espera un domingo inestable con probabilidad de lluvias intermitentes durante gran parte del día.

Las temperaturas rondarán entre los 15 y 19 grados, con una sensación térmica que podría bajar por el viento del noreste, que soplará entre 15 y 25 kilómetros por hora. La humedad se mantendrá alta, cerca del 80%, lo que sumará pesadez al ambiente. Las precipitaciones podrían aparecer ya desde la mañana y extenderse hasta la noche, con mayor intensidad entre las 16 y las 20, horario aproximado del partido.

Este tipo de condiciones no son infrecuentes en la costa este norteamericana en esta época del año. La lluvia fina y constante suele convertir el césped en un terreno más lento, favoreciendo a equipos que manejan bien la pelota parada y los duelos aéreos. Tanto el equipo de Javier Mascherano como el de la Roja tendrán que adaptarse rápidamente a un campo que puede volverse resbaladizo.

Desde el lado argentino, el cuerpo técnico ya empezó a monitorear las actualizaciones. El plantel entrenó bajo techo parte de la semana precisamente para no exponerse a cambios bruscos de clima. Lautaro Fenoglio, que sigue de cerca al Sub 20, señaló en sus crónicas que “el dato que nadie quiere leer es el del viento: puede alterar los centros y los tiros libres más de lo que parece”.

La organización del Mundial Sub 20 ya confirmó que el partido se disputará sí o sí, salvo condiciones extremas que pongan en riesgo la integridad de los jugadores. No hay antecedentes recientes de suspensiones por lluvia en finales juveniles, pero el césped del MetLife ya mostró problemas de drenaje en eventos anteriores.

Para los miles de hinchas argentinos que viajan o que seguirán el partido desde el país, el consejo es ir preparados: campera impermeable, calzado con buena adherencia y paciencia. Las puertas del estadio abrirán varias horas antes y se recomienda llegar con tiempo por posibles demoras en el transporte por las condiciones climáticas.

En resumen, no será una tarde de sol radiante en Nueva Jersey. El partido se jugará bajo un cielo plomizo, con agua cayendo de a ratos y un viento que obligará a ambos equipos a ajustar su propuesta. Argentina buscará su tercer título Sub 20; España, el primero. El clima, como siempre, será un tercer invitado que nadie invitó pero que termina influyendo.