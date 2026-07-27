Silvestre Dangond anticipó su dueto con La K'onga y contó la anécdota más incómoda con 'Cásate conmigo'

El vallenato colombiano reveló detalles de su próxima visita a la Argentina, donde compartirá escenario con La K'onga, y relató una situación bochornosa que vivió por su hit romántico.

Silvestre Dangond ya calienta motores para su regreso a la Argentina. El rey del vallenato colombiano anticipó que en su próxima gira local compartirá escenario con La K'onga, uno de los grupos de cuarteto más populares del país, y adelantó que preparan un dueto especial que promete ser uno de los highlights de la noche.

En una entrevista reciente, Dangond se mostró entusiasmado con la idea de fusionar su vallenato caribeño con el ritmo cordobés de La K'onga. "Vamos a hacer algo bien bacano, algo que la gente no se espera", comentó, aunque evitó dar detalles precisos del tema elegido para mantener la sorpresa.

El artista, que ya tiene varios shows confirmados en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades, aseguró que esta colaboración es un guiño a su público argentino, que lo recibió con los brazos abiertos en sus visitas anteriores. La química entre ambos artistas ya se había insinuado en redes sociales, donde los fans pedían a gritos un encuentro musical.

Además de hablar de música, Silvestre se animó a contar una anécdota personal que lo tuvo como protagonista y que aún le genera vergüenza. Todo ocurrió por su mega éxito "Cásate conmigo", uno de los temas más bailados y pedidos en fiestas y casamientos de todo el continente.

"Estaba en una boda en Colombia y la novia me reconoció. Me pidió que cantara la canción, pero en medio del show se acercó el novio, bastante molesto, y me dijo que mejor no la cantara porque la letra le recordaba a una ex", relató entre risas. El momento incómodo terminó con Dangond cambiando de tema sobre la marcha y eligiendo otro hit para calmar las aguas.

"Desde ese día pienso dos veces antes de aceptar pedidos en bodas. Uno nunca sabe qué historia hay detrás de una canción", bromeó el cantante, quien a sus 46 años acumula más de 20 años de carrera y sigue llenando estadios en toda Latinoamérica.

El dueto con La K'onga se espera para los shows de noviembre y diciembre en la Argentina. Mientras tanto, Dangond sigue promocionando su último material y preparando lo que promete ser una gira llena de sorpresas y fusiones que mezclan géneros y culturas.

Los fanáticos ya especulan con qué canción elegirán para el encuentro. Algunos apuestan por una versión vallenato-cuarteto de "Cásate conmigo", aunque el propio Silvestre prefirió dejar la intriga abierta. Lo que sí está confirmado es que el show combinará lo mejor de su repertorio clásico con los temas más nuevos y, por supuesto, el esperado momento junto a La K'onga.