Sabrina Carpenter arrasó en Lollapalooza Argentina 2026 y “arrestó” a María Becerra en pleno show

La estrella pop estadounidense cerró con todo el festival en el Hipódromo de San Isidro y sorprendió al invitar a la argentina María Becerra al escenario para un momento viral que se robó la noche.

La noche del sábado en el Hipódromo de San Isidro tuvo un cierre que ya se instaló como uno de los momentos más memorables de la edición 2026 de Lollapalooza Argentina. Sabrina Carpenter, la cantante que arrasó en los charts globales durante los últimos dos años, convirtió su show en el Main Stage en una fiesta pop desbordante de hits, coreografías y sorpresas.

Con el estadio repleto y una multitud que cantaba cada letra, Carpenter repasó su disco Short n’ Sweet de principio a fin, alternando baladas con los bangers que la llevaron al estrellato. Pero el pico emocional llegó cuando, en medio de “Please Please Please”, la artista se detuvo, miró al público y dijo con una sonrisa pícara: “Tengo una detenida acá que quiero subir al escenario”.

La “detenida” era María Becerra. La trapera argentina, que había tocado más temprano en el festival, subió entre gritos ensordecedores y se sumó a la performance. Las dos cantaron juntas el hit, con Carpenter adaptando parte de la letra al flow de Becerra. El momento se volvió viral en minutos: videos del dúo ya suman millones de reproducciones en redes.

“María es una de las artistas más talentosas que hay en el mundo ahora mismo. Cuando me enteré de que coincidíamos en Lolla, supe que tenía que hacer esto”, contó Carpenter después del show en una breve charla con la prensa. Becerra, visiblemente emocionada, solo atinó a abrazarla y agradecerle frente al público.

El show de Sabrina duró poco más de una hora y fue una masterclass de pop actual: luces, bailarines, cambios de vestuario y una conexión con el público que desarmó cualquier barrera idiomática. Temas como “Espresso”, “Taste” y “Good Luck, Babe!” fueron coreados de principio a fin por una platea que mezclaba adolescentes con familias enteras.

Para el público argentino, la aparición de Becerra fue el broche de oro. La artista local, que en los últimos años se consolidó como una de las voces más potentes del género urbano en español, demostró una vez más que su talento traspasa fronteras. El cruce entre la estrella global del pop y la referente local quedó como uno de los grandes highlights de la jornada.

Lollapalooza Argentina 2026 cierra este domingo con otros nombres fuertes, pero la noche de Sabrina Carpenter ya se anotó como la que todos van a recordar. Un show que combinó hits globales, energía desbordante y un gesto que, por una noche, unió dos mundos musicales que cada vez se acercan más.