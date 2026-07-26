David Bisbal vuelve a la Argentina con 'Eternos', su nuevo disco

El cantante español regresa al país para presentar su undécimo álbum de estudio, un trabajo que repasa sus 20 años de carrera y que incluye colaboraciones con artistas latinos.

El artista español David Bisbal regresa a la Argentina tras varios años de ausencia para presentar Eternos, su nuevo álbum que marca dos décadas de carrera y que ya está disponible en todas las plataformas.

Según anunció el propio cantante a través de sus redes, el disco incluye 10 canciones que repasan su trayectoria, con reversiones de grandes hits y temas inéditos. Entre las colaboraciones destacan nombres como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Sebastián Yatra y la mexicana Christian Nodal, entre otros.

Eternos llega como una celebración de los 20 años desde la irrupción de Bisbal en el mundo de la música tras su paso por Operación Triunfo. El álbum combina baladas románticas con ritmos latinos y urbanos, buscando conectar con las nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los artistas más exitosos del pop en español.

La gira que acompaña este lanzamiento incluirá shows en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante los próximos meses. Las entradas para los recitales ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y se agotaron en pocas horas para la fecha principal en el Movistar Arena.

Desde su debut en 2002, Bisbal vendió más de 7 millones de discos en todo el mundo y acumuló decenas de discos de oro y platino. En Argentina siempre tuvo una relación especial con el público, donde llenó estadios como River y Vélez en sus visitas anteriores.

El lanzamiento de Eternos coincide además con el estreno de un documental en plataformas de streaming donde el cantante repasa anécdotas y momentos clave de su carrera. En las primeras horas, el álbum ya lidera las listas de tendencias en Spotify Argentina y otros países de la región.

Bisbal, que en los últimos años se volcó también a proyectos solidarios y a su rol como coach en realities musicales, aseguró en una entrevista reciente que este disco representa "un antes y un después" en su forma de entender la música. "Quería mirar hacia atrás para poder seguir adelante", confesó.

El regreso del español genera expectativa entre sus seguidores locales, que ya preparan las banderas y los cantos para recibirlo en lo que promete ser una serie de noches emotivas en nuestro país.