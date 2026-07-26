Recitales y conciertos en marzo 2026: la agenda completa en Argentina

De Babasónicos a Rosalía, pasando por clásicos del rock y sorpresas internacionales, marzo 2026 se perfila como uno de los meses más cargados de shows en el país. Repasamos las fechas confirmadas y lo que se viene.

Marzo de 2026 llega con una agenda musical que mezcla nostalgia, actualidad y varios regresos esperados. Mientras el verano se despide, las salas y estadios del país se preparan para recibir a una tanda diversa de artistas nacionales e internacionales.

El arranque fuerte lo dará Babasonicos, que el 6 y 7 de marzo vuelve al Movistar Arena con su gira Trinchera Audiovisual. Será la primera vez en varios años que la banda rosarina presente material nuevo en Buenos Aires, con un show que promete visuales renovados y los clásicos de siempre. Las entradas ya están en venta y se espera que se agoten rápido.

Otro plato fuerte del mes será el regreso de Rosalía, que confirmó dos fechas en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15. La catalana viene con Motomami Tour actualizado y un repertorio que incluye sus últimos lanzamientos. Es una de las visitas más anticipadas del año para el público joven y para los que siguen la movida urbana y experimental.

En el plano del rock nacional, Los Fabulosos Cadillacs tocarán el 20 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Será una noche cargada de ska, reggae y hits que atraviesan décadas. La banda porteña decidió extender su gira de despedida y el show platense será uno de los últimos antes de su pausa indefinida.

Desde el indie, Él Mató a un Policía Motorizado anunció fecha en el Teatro Gran Rex para el 22. El grupo de La Plata presentará Unas Vacaciones Raras, su último disco, en un formato íntimo que contrasta con los estadios que suele llenar. Las localidades se movieron lento pero ya hay alerta de reventa.

En Córdoba, el 27 de marzo, Ciro y los Persas volverá al Orfeo Superdomo con un show que promete repasar toda su carrera, desde los tiempos de Bersuit hasta los últimos temas. Para muchos cordobeses será la gran oportunidad de verlo en casa después de varios años.

En el rubro internacional también se destaca la confirmación de The Killers, que tocará el 29 en el Campo Argentino de Polo. La banda de Las Vegas trae su Rebel Diamonds Tour y un setlist que combina sus grandes éxitos con material reciente. Es una de las apuestas más fuertes del mes para el público rockero que busca nombres globales.

Además, se suman varios shows más chicos pero no menos relevantes: Lali en el Luna Park el 4 de marzo, Wos en el Movistar Arena el 11, y una fecha doble de Divididos en el Estadio Malvinas Argentinas los días 25 y 26. En Rosario, La Mona Jiménez celebrará sus 50 años de carrera con un show en el Hipódromo el 28.

El calendario todavía puede sumar más nombres en las próximas semanas, sobre todo en el interior del país. Productoras como DF Entertainment y PopArt ya anticiparon que hay negociaciones abiertas con varios artistas europeos y latinoamericanos para cerrar marzo con broche de oro.

Para quienes planean moverse por el país, conviene chequear la disponibilidad de entradas en Ticketek, LivePass y Passline, ya que varios shows se anunciaron con preventa exclusiva para clientes de bancos y tarjetas. Como siempre, la recomendación es comprar en sitios oficiales para evitar estafas.

Marzo 2026 se presenta, entonces, como un mes para no quedarse quieto. Entre clásicos que no fallan, bandas en pleno pico creativo y visitas que hacía rato no se daban, la oferta musical argentina vuelve a demostrar que, cuando se trata de recitales, el público local sigue siendo uno de los más fieles y exigentes del continente.