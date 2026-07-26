Recitales en Argentina 2026: AC/DC, Rosalía y las visitas más esperadas

El 2026 se perfila como uno de los años más potentes para la música en vivo en el país. Repasamos las giras internacionales confirmadas y las que están en carpeta, desde el rock clásico hasta el pop urbano.

El año que viene promete ser histórico para los fans de la música en Argentina. Con el regreso de leyendas del rock, la llegada de estrellas del pop global y varios nombres que aún están en negociación, el calendario de recitales 2026 ya genera expectativa en todo el país.

El plato fuerte confirmado es el regreso de AC/DC. La banda australiana, que no pisa suelo argentino desde 1996, tiene agendada una serie de shows en el Estadio Monumental para octubre de 2026. Las entradas se agotaron en minutos cuando salieron a la venta, y ya se habla de posibles fechas adicionales en Córdoba y Rosario. Para muchos rockeros de varias generaciones, será el evento del año.

En el polo opuesto, Rosalía llega por primera vez al país con su tour Motomami. La catalana actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires en abril, con un show que mezcla flamenco, reggaetón y electrónica. Las entradas volaron y en redes ya se multiplican los pedidos de más fechas en el interior.

Otro nombre que ilusiona es Taylor Swift. Si bien aún no hay confirmación oficial, fuentes cercanas a la organización indican que la artista negocia un show en el Monumental o en el Kempes para el segundo semestre. El fenómeno Swiftie en Argentina es tan fuerte que cualquier anuncio generaría un impacto económico y cultural difícil de dimensionar.

Del lado del rock alternativo y el indie, Arctic Monkeys y The Killers tienen giras latinoamericanas programadas que incluirían paradas en Buenos Aires y posiblemente en Mendoza. Ambos shows se perfilan como sold out automáticos.

En el universo urbano, Bad Bunny y Karol G suenan con fuerza para el verano 2026. El puertorriqueño ya tiene antecedentes de recitales multitudinarios en el país y podría volver al River Plate, mientras que la colombiana busca consolidar su público local en un estadio cerrado.

Del lado local, se espera que Bizarrap y Milo J organicen shows masivos tras el éxito de sus últimas presentaciones. Además, Luis Miguel ya confirmó su regreso a la Argentina con varias fechas en el Movistar Arena y en el Luna Park.

Desde el equipo de producción de Última Hora consultamos a organizadores del sector que coincidieron en que 2026 será un año de recuperación fuerte tras la crisis económica que limitó las giras en 2024 y 2025. "Hay ganas acumuladas y plata que se va a mover", resumió uno de los productores que pidió reserva de su nombre.

Para el público del interior, la gran pregunta es si estas visitas llegarán más allá de Buenos Aires. Históricamente, Córdoba, Rosario y Mendoza suelen recibir segundas fechas de los artistas más taquilleros, pero todo dependerá de la logística y los costos.

Lo que es seguro es que el año que viene volverá a haber colas en Ticketmaster, discusiones en redes por las entradas y noches inolvidables en las canchas. El 2026 musical ya empezó a sonar.