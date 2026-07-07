Shakira llegó a Buenos Aires con sus hijos: las primeras imágenes antes de los shows en Vélez

La cantante colombiana aterrizó en Ezeiza junto a Milan y Sasha para cumplir con sus dos recitales en el estadio de Liniers. Las fotos y videos que ya circulan muestran el momento de su arribo.

Shakira ya está en Buenos Aires. La artista colombiana aterrizó este miércoles por la mañana en un vuelo privado en el aeropuerto de Ezeiza, acompañada de sus hijos Milan y Sasha, para cumplir con las dos funciones que tiene agendadas en el estadio José Amalfitani de Vélez.

Las primeras imágenes del arribo comenzaron a circular rápidamente en redes y portales. Se la ve bajando de la aeronave con una campera negra, jeans y anteojos de sol, caminando junto a los chicos, que ya son dos adolescentes. Milan, de 11 años, y Sasha, de 10, aparecieron con ropa cómoda y auriculares, mirando con curiosidad el operativo de seguridad que los esperaba en pista.

El operativo fue discreto pero firme: varios vehículos negros y personal de seguridad privada custodiaron el traslado desde Ezeiza hacia el hotel donde se hospedará la familia en la ciudad. Según fuentes cercanas a la producción, Shakira busca que sus hijos vivan la experiencia de la gira con la mayor normalidad posible, aunque el interés mediático y del público es enorme.

Los shows en Vélez están previstos para el 19 y el 20 de febrero. Ambas fechas se agotaron en minutos cuando salieron a la venta y generaron una expectativa que no se veía en la Argentina desde las últimas visitas de Madonna o Taylor Swift. Se espera que el repertorio combine los grandes hits de siempre con lo más reciente de Las Mujeres Ya No Lloran, su último álbum.

Este regreso de Shakira al país tiene un condimento especial: es la primera vez que viene después de la separación de Gerard Piqué y de la serie de canciones que se volvieron himnos personales y colectivos. Temas como “BZRP Music Sessions #53”, “TQG” o “El Jefe” suenan distinto cuando se cantan en vivo frente a una platea que corea cada palabra.

Desde la productora confirmaron que la artista llegará al estadio el mismo día de cada función para realizar la prueba de sonido. No se descarta que aproveche estos días para algún paseo discreto por la ciudad con sus hijos, aunque la agenda es ajustada y el foco está puesto en las presentaciones.

Las entradas para los dos recitales ya no se consiguen por ninguna vía oficial. En la reventa los valores superan ampliamente lo que costaban en preventa, un clásico de los shows masivos en la Argentina. Quienes no lograron tickets siguen de cerca las redes de la artista y de los organizadores por si se abre la posibilidad de una tercera fecha.

Shakira se mostró siempre cercana con el público argentino. En sus visitas anteriores sorprendió por la calidez con la que hablaba de Buenos Aires y por la forma en que incorporó candombe y folklore a sus shows. Ahora, con dos hijos que ya caminan solos y con una carrera que vuelve a estar en su punto más alto, la expectativa es que esta serie de conciertos sea una de las más recordadas de la década.