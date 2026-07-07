Oscar Martínez elige el ánimo de España y dice que en Argentina la gente está crispada

El actor, radicado en Madrid desde hace años, comparó el clima social de ambos países y aseguró que en España la gente no está crispada como en la Argentina actual.

El actor Oscar Martínez, radicado en España desde hace varios años, volvió a hablar sobre la diferencia de clima social entre su país de origen y el lugar donde vive. En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Martínez señaló que prefiere el ánimo que se respira en España, donde “la gente no está crispada”.

El intérprete, que ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en producciones europeas y locales españolas, se mostró cauto pero directo. “En Argentina hay una crispación que se nota en el día a día, en las discusiones, en las redes y hasta en la calle. En España la gente discute, pero no con ese nivel de enojo permanente”, expresó.

Martínez no atribuyó la diferencia exclusivamente a la situación económica o política, aunque reconoció que ambos factores influyen. “Es un conjunto de cosas. Hay una fatiga social muy grande en la Argentina. Acá en Madrid se vive con otra temperatura emocional”, completó.

El actor, que protagonizó éxitos como “El ciudadano ilustre” y ha participado en series y obras de teatro en España, vive entre Madrid y Buenos Aires por motivos laborales. Sin embargo, dejó claro que su elección de residencia tiene que ver también con la búsqueda de un entorno menos polarizado.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la Argentina atraviesa debates intensos sobre la gestión económica, las reformas y el tono del discurso público. Martínez evitó posicionarse en términos partidarios, pero su observación sobre el “ánimo” nacional resuena con lo que muchos argentinos perciben en el día a día.

“Uno extraña muchas cosas de la Argentina, pero no extraña esa crispación constante. En España la gente puede estar preocupada, pero no anda con el hígado inflamado todo el tiempo”, graficó el actor.

El testimonio de Martínez se suma a los de otros artistas y figuras públicas que, desde el exterior, han comentado las diferencias en el clima social argentino. Lejos de buscar polémica, el actor insistió en que su preferencia por el ambiente español no implica un rechazo a su país, sino una elección personal de bienestar.

Desde Última Hora Diario consultamos a referentes del mundo de la cultura local, que prefirieron no opinar sobre las palabras de Martínez. En tanto, en redes sociales las reacciones se dividieron entre quienes lo acusan de “desconectado” y quienes coinciden en que el nivel de confrontación en la Argentina se volvió agotador.

Oscar Martínez seguirá trabajando entre ambos países, pero por ahora su día a día transcurre en una España que, según él, le permite respirar con mayor tranquilidad.