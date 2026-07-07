Paul McCartney: la gira que podría traerlo a la Argentina en 2024

El ex Beatle no tiene fechas confirmadas para 2023 en Sudamérica. Fuentes del sector indican que un regreso a Buenos Aires es más probable recién en 2024, en el marco de su actual gira mundial.

La pregunta circula desde hace semanas en redes y entre los fans: ¿Paul McCartney volverá a la Argentina en 2023? Hasta el momento, la respuesta parece ser negativa. El músico británico de 81 años continúa con su gira "Got Back", que ya lo llevó por Europa, Estados Unidos y Japón, pero no hay anuncios oficiales sobre fechas en Sudamérica para este año.

Según información que maneja la industria local, las posibilidades de verlo en Buenos Aires este 2023 son muy bajas. La agenda internacional del artista está comprometida con compromisos en el hemisferio norte y no se abrió todavía la ventana para un tramo sudamericano que incluya la Argentina. En cambio, varios productores consultados por Última Hora Diario coinciden en que 2024 aparece como el año más viable para un regreso.

McCartney ya visitó el país en tres oportunidades: 1990 (con la gira World Tour), 2010 (Up and Coming Tour) y 2013 (Out There Tour). En cada una de esas ocasiones llenó el estadio de River Plate y generó un impacto masivo que trascendió el ámbito musical. La expectativa de los fans locales es alta, especialmente después de la pandemia y del paso del tiempo.

La gira "Got Back" comenzó en mayo de 2022 en Spokane, Estados Unidos, y se extendió con shows en Europa durante 2023. Incluye un repertorio amplio que repasa desde clásicos de The Beatles hasta temas de Wings y su carrera solista. En los últimos conciertos, McCartney sorprendió al público incorporando "Abbey Road" completo en el cierre, algo que los fans argentinos sueñan con vivir en vivo.

Desde la productora que habitualmente trae grandes shows internacionales al país indicaron que, si bien no hay nada cerrado, las conversaciones con el entorno del artista se mantienen abiertas. "Paul tiene un cariño especial por la Argentina y siempre que viene se lleva una impresión muy fuerte del público. Eso juega a favor, pero los tiempos los maneja su equipo y la salud del artista es prioridad", explicaron.

Mientras tanto, los seguidores argentinos deberán armarse de paciencia. En las últimas semanas circularon rumores en redes sobre una posible fecha en noviembre de 2023, pero no contaron con respaldo oficial ni fueron confirmados por fuentes cercanas a la organización. En Última Hora Diario preferimos esperar a datos verificables antes de alimentar expectativas que después no se cumplen.

Si el show se confirma para 2024, sería la primera visita de McCartney al país en más de una década. Con 82 años cumplidos en junio de ese año, el ex Beatle sigue demostrando una vitalidad sorprendente sobre el escenario, aunque su equipo es cada vez más cauteloso con la planificación de giras extensas.

Los tickets para sus shows en otros países se agotan en minutos, y la demanda en Argentina sería aún mayor. Por ahora, solo queda seguir de cerca los anuncios oficiales de su management y estar atentos a posibles novedades que podrían llegar durante el verano europeo.

Hasta acá, los hechos: no hay gira sudamericana anunciada para 2023. El 2024 aparece como la ventana más concreta para volver a ver a Sir Paul en el Monumental o en otro estadio porteño. Los fans, mientras tanto, siguen escuchando "Hey Jude" y soñando con el momento en que el bajo Hofner vuelva a sonar en Buenos Aires.