Nico Vázquez será el conductor del regreso de Popstars a la televisión argentina

El actor y conductor tomará las riendas del icónico reality que busca formar un grupo musical femenino. El formato vuelve a la pantalla después de más de 20 años.

El regreso de Popstars a la televisión argentina ya tiene conductor confirmado: Nico Vázquez. Así lo anunció Cadena 3, que adelantó que el actor y presentador estará al frente del reality que busca formar un grupo femenino de pop y que marcó una generación a principios de los 2000.

El formato, que en su versión original lanzó a bandas como Bandana y Mambrú, vuelve después de más de dos décadas con una propuesta renovada. Según trascendió, la producción buscará captar el espíritu de la época pero adaptado a las plataformas y al consumo actual de contenidos.

Nico Vázquez, que en los últimos años se consolidó como uno de los conductores más versátiles de la pantalla local tras su paso por realities como MasterChef Celebrity y programas de entretenimiento, será el encargado de guiar el proceso de selección, las audiciones y el día a día de las concursantes.

El anuncio llega en un momento en que el género de realities musicales vuelve a ganar terreno en la región. Tanto en Brasil como en otros países de Latinoamérica, formatos similares han logrado buena repercusión en streaming y televisión abierta. En Argentina, Popstars fue un fenómeno que generó no solo ratings altos sino también hits radiales y giras masivas.

Desde el entorno de la producción indicaron que el formato se emitirá por una plataforma de streaming combinada con resúmenes semanales en televisión. Todavía no se definió la fecha exacta de estreno ni el canal o servicio que lo transmitirá, aunque se especula con una ventana para el segundo semestre de 2025.

Vázquez, de 46 años, acumula experiencia tanto en ficción como en conducción. Participó en telenovelas de gran éxito, trabajó en teatro y en los últimos años se posicionó como referente del entretenimiento familiar. Su perfil, que combina empatía con solvencia escénica, parece encajar con lo que requiere un reality de este tipo: acompañar el crecimiento artístico de las participantes y sostener la narrativa emocional.

El regreso de Popstars también revive el debate sobre los realities de talentos en la era de las redes sociales. En 2001, cuando se emitió por primera vez, las redes no existían y el público seguía el programa por televisión y revistas. Hoy, cada audición, cada eliminación y cada performance se convertirá en contenido viral en TikTok, Instagram y X. Eso cambia la dinámica de producción y también la exposición de las concursantes.

Fuentes cercanas a la producción aseguraron que se buscará un equilibrio entre la competencia estricta y el cuidado de la salud mental de las participantes, un aspecto que ha sido criticado en otros formatos similares en los últimos años.

El conductor ya empezó a delinear su equipo de trabajo y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el jurado, las sedes de las audiciones y el mecanismo de votación.

Para la industria audiovisual argentina, el retorno de un clásico como Popstars representa una apuesta fuerte por el contenido de origen local en un mercado dominado cada vez más por las producciones internacionales de streaming. Nico Vázquez asume así un rol central en uno de los proyectos más ambiciosos del entretenimiento local para el año que viene.