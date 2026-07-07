Santiago del Moro lanza el derecho a réplica en Gran Hermano

El conductor de GH 2025 dio a los participantes la posibilidad de responder en vivo a las críticas y ediciones que se hacen sobre ellos. Una novedad que busca equilibrar la exposición y el relato del reality.

En una movida que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia, Santiago del Moro introdujo este lunes el derecho a réplica dentro de Gran Hermano 2025.

Durante la gala del reality de Telefe, el conductor les ofreció a los jugadores la posibilidad de responder en vivo a las críticas, montajes y narrativas que se construyen sobre ellos fuera de la casa. “Si hay algo que no les gustó de la edición, si sienten que se malinterpretó algo, ahora tienen la chance de aclararlo”, dijo Del Moro desde el living.

La medida marca un quiebre en el formato histórico del programa, donde tradicionalmente los participantes solo podían reaccionar a lo que veían en las pantallas internas sin poder dirigirse directamente al público. Esta vez, el conductor habilitó un espacio de entre 60 y 90 segundos por persona para que expongan su versión.

Según trascendió de fuentes cercanas a la producción, la decisión se tomó tras las numerosas quejas que llegaron por redes sociales y mensajes de los propios jugadores a sus familias. Muchos se quejaban de que la edición los mostraba de forma sesgada o incompleta.

¿Un cambio genuino o estrategia de rating?

Desde la perspectiva periodística, el anuncio genera más preguntas que respuestas. Por un lado, puede ser leído como un intento de mayor equidad en un formato que históricamente ha sido acusado de manipular emociones a través del montaje. Por otro, también puede interpretarse como una jugada para mantener la tensión y generar más contenido viral en un momento donde la audiencia del reality muestra signos de fatiga.

Uno de los primeros en usar este derecho fue un participante que venía recibiendo duras críticas en las redes por su comportamiento. Ante millones de espectadores aclaró: “Lo que vieron es un pedazo de lo que pasa. Hay muchas cosas que no muestran”.

La movida generó repercusiones inmediatas en las redes, donde los hashtags #DerechoAReplica y #GH2025 se ubicaron entre los trending topics del país.

El rol de Santiago del Moro

Del Moro, que ya lleva varias ediciones al frente del programa, parece haber decidido tomar mayor control narrativo del ciclo. En los últimos años se había mostrado cada vez más crítico con algunos excesos del formato y había insinuado que buscaba “humanizar” el reality.

Con esta iniciativa, el conductor se posiciona como un árbitro entre la casa, la producción y el público. Habrá que ver si este derecho a réplica se mantiene a lo largo de las semanas o si fue solo una herramienta para calmar aguas en un momento de alta conflictividad dentro y fuera de la casa.

Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, los participantes de Gran Hermano tienen una vía directa para contestar lo que se dice de ellos. Si esto cambia realmente la percepción del público o solo agrega otro layer de dramaturgia al show, es algo que solo el tiempo y los números de rating dirán.