Separaron a la agente de la Policía involucrada en narcotráfico

La fuerza provincial apartó de sus funciones a la oficial acusada de vínculos con una banda de narcotráfico en Corrientes. La medida se tomó tras la denuncia y mientras avanza la investigación judicial.

La Jefatura de Policía de Corrientes separó preventivamente de sus funciones a la agente identificada como principal sospechosa de tener vínculos con una organización dedicada al narcotráfico que operaba en la zona norte de la provincia.

La decisión se tomó horas después de que se conociera la denuncia penal y mientras la Justicia avanza con allanamientos y peritajes. Según fuentes consultadas, la mujer prestaba servicios en una comisaría del interior y habría sido señalada por un detenido que la involucró directamente en el traslado de droga.

"Es una medida administrativa que se adopta de manera inmediata una vez que se toma conocimiento de la denuncia", explicó un vocero de la fuerza. La agente, de 32 años, quedó a disposición del fuero penal y se le inició un sumario interno que puede derivar en su expulsión definitiva.

El caso se destapó hace una semana cuando Gendarmería Nacional interceptó un vehículo en el que se hallaron 18 kilos de marihuana. Durante el interrogatorio, uno de los imputados mencionó a la agente como parte de la red que proveía protección y logística. A partir de allí se ordenaron medidas de prueba que incluyeron intervenciones telefónicas y seguimientos.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que se trata de un caso aislado y que la institución no tolerará este tipo de conductas. "La Policía de Corrientes está comprometida con la lucha contra el narcotráfico y cualquier desviación será sancionada con todo el peso de la ley", afirmaron.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Corrientes, que ya ordenó varios allanamientos en barrios periféricos de la capital y en localidades del interior. Hasta el momento hay tres detenidos, incluido el que involucró a la agente, y se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal.

Este hecho reaviva el debate sobre los controles internos en las fuerzas de seguridad del NEA, región que en los últimos años registró varios casos de policías procesados por narcotráfico. Organizaciones de la sociedad civil pidieron mayor transparencia en los sumarios y controles más estrictos en los ascensos y destinos.

Por ahora la agente se encuentra en libertad pero con prohibición de salir del país y obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado. Su abogado defensor aseguró que se trata de "una denuncia sin pruebas concretas" y que confía en que la Justicia determinará su inocencia.

La Jefatura de Policía, por su parte, mantiene silencio oficial sobre el nombre de la agente y solo confirmó que ya fue notificada de la separación del cargo y del inicio del procedimiento administrativo disciplinario.