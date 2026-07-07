Violento asalto con toma de rehenes en Córdoba: dos detenidos tras operativo de rescate

Un violento robo derivó en una toma de rehenes en una vivienda de Córdoba. La Policía intervino con un operativo que terminó con la detención de dos asaltantes y la liberación de las víctimas sin heridos.

Un violento episodio de inseguridad sacudió esta madrugada a un barrio de la ciudad de Córdoba, donde un asalto a una vivienda derivó en una toma de rehenes que requirió la intervención inmediata de las fuerzas policiales.

Según los primeros datos confirmados por fuentes judiciales y policiales, dos delincuentes armados irrumpieron en una casa ubicada en el barrio San Vicente alrededor de las 3:30, sorprendiendo a una familia de cuatro personas. Los asaltantes, que habían escapado minutos antes de un intento de robo en una estación de servicio cercana, tomaron como rehenes a los dueños de la casa y a sus dos hijos adolescentes.

El hecho escaló rápidamente. Los delincuentes, de entre 25 y 30 años según las descripciones, amenazaron a las víctimas con armas de fuego y exigieron un vehículo para huir. Vecinos alertados por los gritos llamaron al 911, lo que activó un amplio operativo de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Especialistas en negociaciones y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) llegaron al lugar en pocos minutos. Durante más de dos horas se mantuvieron conversaciones para intentar una salida pacífica, pero ante la creciente agresividad de uno de los asaltantes, se decidió avanzar con un ingreso táctico.

El operativo de rescate fue rápido y coordinado. Los efectivos ingresaron por la parte trasera de la vivienda, neutralizaron a los dos hombres y liberaron a los cuatro rehenes sin que se registraran heridos. Ambos delincuentes fueron detenidos en el lugar y trasladados a la Unidad Judicial de la zona.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que uno de los detenidos tiene antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas. Se cree que ambos integraban una banda dedicada a delitos contra la propiedad que venía siendo investigada desde hace semanas en el Gran Córdoba.

El hecho se suma a una serie de episodios de inseguridad que preocupan a los vecinos de distintos barrios periféricos de la capital cordobesa. En las últimas semanas se registraron varios robos con violencia y entraderas, lo que generó reclamos de mayor presencia policial y controles preventivos.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que se abrió una causa por los delitos de robo agravado, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.

El operativo volvió a poner en evidencia la capacidad de respuesta rápida del GOE cordobés en situaciones de alta complejidad, aunque también reavivó el debate sobre cómo prevenir este tipo de hechos antes de que escalen a una toma de rehenes.

Por el momento las víctimas se encuentran bajo asistencia psicológica y fuera de peligro. Ninguna de ellas quiso realizar declaraciones públicas, aunque sí confirmaron a los investigadores que los delincuentes actuaron con extrema violencia verbal y amenazas directas.

Este tipo de hechos, aunque no son cotidianos, generan un fuerte impacto en la percepción de seguridad de los cordobeses. Desde Última Hora Diario seguiremos de cerca la evolución de la causa para informar sobre las medidas que se tomen tanto en materia investigativa como de prevención.