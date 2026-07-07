Asesinaron a un policía en San Martín e hirieron a otros dos en un tiroteo con delincuentes

Un oficial de la Policía Bonaerense murió y dos resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con delincuentes en la localidad de San Martín. El hecho ocurrió en la madrugada y generó conmoción en el conurbano bonaerense.

Un policía bonaerense fue asesinado y otros dos resultaron heridos de bala en un violento enfrentamiento con delincuentes que se registró en la madrugada de este miércoles en la localidad de San Martín, en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires.

Según los primeros datos que trascendieron, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de las calles Paso y Sarmiento, en la zona de Villa Ballester. Un grupo de efectivos de la Comisaría 1ª de San Martín realizaba un operativo de prevención cuando fue emboscado por al menos cuatro delincuentes armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

El oficial principal Juan Carlos Rodríguez, de 38 años y con más de 15 años de servicio, recibió un impacto de bala en el tórax que le provocó la muerte casi en el acto. Sus compañeros, un sargento y un cabo, fueron trasladados de urgencia al Hospital Eva Perón de San Martín con heridas de bala en las extremidades y en el abdomen, respectivamente. Ambos se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes médicas.

Vecinos del lugar relataron haber escuchado más de veinte disparos en menos de un minuto. "Fue una balacera infernal", dijo una mujer que vive a media cuadra del lugar. Los delincuentes escaparon en un auto robado que fue hallado abandonado horas después en la localidad de San Andrés, partido de General San Martín.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron el hecho y anunciaron que se inició una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín, que ya ordenó peritajes balísticos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. "No vamos a parar hasta dar con los responsables", señalaron voceros oficiales.

El asesinato del oficial Rodríguez se suma a la lista de policías caídos en el cumplimiento del deber en la provincia de Buenos Aires durante el último año. Fuentes sindicales de la Policía Bonaerense expresaron su bronca y exigieron mayor equipamiento y respaldo para los efectivos que trabajan en los barrios más calientes del conurbano.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, se hizo presente en el lugar y expresó sus condolencias a la familia del policía fallecido. "Es un día muy triste para toda la comunidad. Vamos a colaborar con todo lo que sea necesario para que se esclarezca este hecho", dijo el jefe comunal.

Por el momento no hay detenidos, pero los investigadores creen que se trataría de una banda dedicada a los robos de autos y que ya habría sido identificada. La pesquisa continúa a lo largo de este miércoles.