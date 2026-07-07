Detuvieron al hincha que robó una cámara durante un partido de Copa Argentina

El joven fue identificado y aprehendido tras robar una cámara de televisión en un encuentro de la Copa Argentina. El hecho ocurrió en la cancha y generó indignación entre los presentes.

Un hincha que robó una cámara de televisión durante un partido de la Copa Argentina fue detenido por las autoridades, según informó Diario Hoy.

El incidente ocurrió en el marco de un encuentro disputado en las últimas horas, cuando el joven aprovechó un descuido para sustraer el equipo de registro audiovisual que se encontraba en uno de los laterales del campo de juego. El robo quedó registrado por otras cámaras del estadio y por el testimonio de varios testigos, lo que permitió una rápida identificación del responsable.

Según fuentes policiales, el hincha fue localizado y aprehendido pocas horas después del partido. Se le imputa el delito de hurto agravado por haberse cometido en un espectáculo deportivo masivo. El elemento robado, valuado en varios miles de pesos, fue recuperado en buen estado y devuelto a la productora responsable de la transmisión.

El hecho generó repudio inmediato entre los asistentes y en las redes sociales, donde se viralizaron imágenes del momento del robo. Desde la organización de la Copa Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recordaron que este tipo de conductas no solo afectan el desarrollo normal del evento, sino que también perjudican la imagen del fútbol argentino.

"Vamos por partes: un partido de Copa Argentina es un espectáculo familiar y un robo así, en pleno desarrollo, genera una sensación de inseguridad que nadie quiere en la tribuna", señaló un directivo consultado. La policía ya trabaja en el análisis de las grabaciones para determinar si hubo complicidad o si se trató de un acto individual.

Este caso se suma a otros episodios de inseguridad en los estadios que, aunque aislados, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles de acceso y la vigilancia interna. Las autoridades judiciales intervinientes evalúan la posibilidad de aplicarle al detenido una prohibición de asistir a espectáculos deportivos por un tiempo determinado.

Desde Última Hora Diario seguimos de cerca la causa. El hincha quedó a disposición de la Justicia, que determinará su situación procesal en las próximas horas. Lo cierto es que el robo de una cámara en medio de un partido no solo es un delito común: es un síntoma de que todavía hay mucho por mejorar en la convivencia dentro de los estadios.