Policía Federal y Policía de Chubut allanaron por primera vez en conjunto el barrio Las 1008 por narcomenudeo

En una operación inédita, ambas fuerzas irrumpieron en el complejo de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa por tráfico de drogas. Se secuestraron estupefacientes y se demoró a varias personas.

En un hecho sin antecedentes, personal de la Policía Federal Argentina y de la Policía del Chubut realizaron en las últimas horas un allanamiento conjunto en el complejo habitacional Las 1008 de Comodoro Rivadavia, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se llevó a cabo en varios departamentos del barrio, conocido históricamente por conflictos de inseguridad y venta de drogas al menudeo. Es la primera vez que ambas fuerzas actúan de manera coordinada en ese punto específico de la ciudad petrolera.

El operativo fue ordenado por la Justicia Federal y contó con la participación de efectivos especializados en lucha contra el narcotráfico. Si bien no se brindaron detalles oficiales sobre la cantidad de detenidos, se confirmó que varias personas fueron demoradas para ser indagadas y que se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y elementos relacionados con la comercialización.

Vecinos del lugar relataron que los allanamientos comenzaron en la madrugada y se extendieron durante varias horas, con un fuerte despliegue de patrulleros y personal uniformado y de civil. El barrio Las 1008, ubicado en el kilómetro 8 de la ruta nacional 3, ha sido escenario recurrente de denuncias por presencia de bandas dedicadas al menudeo, aunque hasta ahora los operativos habían sido aislados entre las distintas fuerzas.

Desde la Policía del Chubut se indicó que la colaboración con la Federal busca mejorar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico en la zona, donde el crecimiento del consumo y la venta callejera preocupa tanto a las autoridades provinciales como nacionales. El fiscal federal a cargo de la causa aún no emitió un comunicado oficial sobre el resultado preciso del procedimiento.

Este tipo de operativos conjuntos son poco frecuentes en el interior del país y marcan un cambio de estrategia en la provincia patagónica, que en los últimos años vio aumentar las incautaciones de cocaína y marihuana provenientes de rutas del norte. En Comodoro Rivadavia, la presión sobre los barrios calientes se intensificó tras varios hechos de violencia vinculados al control territorial de la droga.

Desde Última Hora Diario seguimos el desarrollo de la causa y aguardamos el parte oficial que detalle la cantidad exacta de detenidos, la cantidad de droga decomisada y las imputaciones que recaerán sobre los involucrados. Por el momento, el silencio oficial es total, algo habitual en las primeras horas de este tipo de procedimientos.