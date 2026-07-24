Semana Santa musical: conciertos gratuitos en el Palacio Libertad, Borges y museos nacionales

La Ciudad de Buenos Aires ofrece una variada programación de música clásica y sacra con entrada libre durante la Semana Santa. Los escenarios incluyen el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y varios museos nacionales.

Vamos por partes, porque la Semana Santa no solo se vive en las iglesias. Este año, la oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires se vuelca fuertemente hacia la música clásica y sacra con una serie de conciertos gratuitos que se repartirán entre el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y varios museos nacionales.

La programación, que ya está confirmada por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Gobierno de la Ciudad, busca acercar al público general repertorios que van desde el barroco hasta composiciones contemporáneas con inspiración religiosa. Todo con entrada libre y por orden de llegada, sin necesidad de reservas previas.

En el Palacio Libertad, sede histórica del Ministerio de Cultura, se destacan dos recitales de cámara. El jueves santo a las 19 horas el Ensamble Barroco de Buenos Aires presentará un programa centrado en Vivaldi y Bach, con énfasis en las cantatas sacras. El mismo espacio recibirá el viernes a las 20 a un cuarteto de cuerdas que interpretará obras de Haydn y un arreglo especial del Stabat Mater de Pergolesi.

El Centro Cultural Borges, en pleno Microcentro, será otro de los puntos fuertes. Allí, el Coro Polifónico Nacional ofrecerá el miércoles 16 a las 18:30 un concierto de música renacentista y barroca con piezas de Victoria, Palestrina y Monteverdi. El sábado santo, en el mismo auditorio, se presentará el Dúo de Arpa y Flauta Traversa con un repertorio que incluye obras de Telemann y compositores argentinos contemporáneos que dialogan con la tradición sacra.

Los museos nacionales también se suman a la movida. El Museo Nacional de Bellas Artes tendrá el jueves a las 17 un recital de órgano en su sala principal con obras de Buxtehude y Mendelssohn. Mientras tanto, el Museo Histórico Nacional, en San Telmo, propone el viernes santo a las 19 un ciclo de cantos gregorianos interpretados por el Schola Cantorum de la Catedral Metropolitana.

Según datos del Ministerio de Cultura, en ediciones anteriores de esta propuesta la concurrencia superó las 4.500 personas en los distintos espacios, lo que habla de un interés sostenido por parte del público porteño y de turistas que visitan la ciudad en estas fechas.

La programación completa se puede consultar en el sitio oficial del Ministerio de Cultura de la Nación y en las redes de cada uno de los espacios. Vale aclarar que todos los conciertos son con entrada libre y gratuita, aunque se recomienda llegar con anticipación porque el aforo es limitado y no se suspenden por lluvia, salvo en los casos que se realicen en patios abiertos.

Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros como público: en un contexto económico donde el acceso a la cultura paga se vuelve cada vez más restrictivo, estas iniciativas gratuitas en espacios de primer nivel se convierten en una de las pocas puertas abiertas para disfrutar de música de calidad sin tener que pagar una entrada. Conviene no confundir el gesto simbólico con la solución estructural, pero mientras exista, vale aprovecharla.

La propuesta se enmarca en la política de “cultura federal y accesible” que tanto el Gobierno nacional como el porteño vienen impulsando para estas fechas, aunque con matices distintos en cuanto a financiamiento y prioridades. Lo concreto es que, entre el miércoles y el domingo, habrá al menos un concierto por día en alguno de los espacios mencionados.

Anoto la previsión para corregirme si me equivoco: la mayor concurrencia se dará en el Palacio Libertad y el Centro Cultural Borges, que están mejor comunicados con el transporte público y tienen mayor capacidad. Los museos, en cambio, ofrecerán propuestas más intimistas y probablemente más dirigidas a un público ya iniciado en el género.

Si estás en Buenos Aires durante la Semana Santa y querés combinar reflexión, turismo y música de alto nivel, esta agenda gratuita es una de las mejores opciones disponibles. Solo hay que chequear horarios y llegar temprano.