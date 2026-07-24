Djavan regresa a la Argentina para festejar 50 años de música

El icónico cantautor brasileño vuelve al país con una gira que repasa su carrera. Las fechas, venues y cómo conseguir las entradas para no perderse el show.

El cantante y compositor brasileño Djavan regresa a la Argentina para conmemorar sus 50 años de trayectoria musical con una serie de recitales que prometen repasar sus grandes éxitos y algunos clásicos menos transitados.

El artista, que se mantiene como uno de los nombres más respetados de la música popular brasileña, llegará en octubre con shows en Buenos Aires y, según trascendió, una posible fecha adicional en el interior del país. La gira “50 Anos de Música” ya pasó por varias ciudades de Brasil y ahora desembarca en el Cono Sur.

Fechas y lugares confirmados

Buenos Aires: 15 y 16 de octubre de 2025 en el Movistar Arena (ex HSBC Arena, Parque de los Patricios).

Las entradas ya están a la venta a través del sistema oficial Ticketek. Los valores parten desde $45.000 para platea alta y llegan hasta $120.000 en sectores VIP y platea baja preferencial, según la ubicación elegida. Hay opciones de pago en cuotas con tarjetas participantes y descuentos para clientes de ciertos bancos.

Cómo comprar las entradas paso a paso

Ingresar al sitio de Ticketek. Seleccionar la fecha deseada y la cantidad de tickets (máximo 4 por compra). Elegir el sector y completar los datos. Finalizar la transacción con los medios de pago habilitados.

Desde la organización recomiendan comprar solo a través de canales oficiales para evitar sobreprecios y reventa ilegal. Las entradas son nominativas y se controlará la identidad al momento del ingreso.

Djavan, nacido en 1949 en Maceió, Alagoas, debutó discográficamente en 1976 y desde entonces acumuló éxitos como “Seduzir”, “Flor de Lis”, “Eu te Devoro” y “Oceano”. Su fusión de samba, jazz, MPB y ritmos nordestinos lo convirtió en un referente indiscutido de la música brasileña, con influencia que cruza generaciones.

En la Argentina tiene un público fiel que lo sigue desde sus visitas en los ’90 y 2000. La última vez que tocó en Buenos Aires fue en 2019, por lo que esta gira de los 50 años representa una oportunidad especial para reencontrarse con su repertorio y su inconfundible voz.

Los shows en el Movistar Arena tendrán un formato íntimo pero con la producción habitual del artista: banda completa, coros y un setlist que promete equilibrar los clásicos con material de su último disco de estudio.

Las puertas abrirán a las 19 y el show está previsto para las 21. Se recomienda llegar temprano por el protocolo de ingreso y la revisión de boletos nominativos.

Para quienes no puedan asistir a las fechas de Buenos Aires, existe la posibilidad de que se agregue una función en Córdoba o Rosario, aunque todavía no fue confirmado oficialmente por la productora.

Actualización: las dos fechas de Buenos Aires ya están prácticamente agotadas en varios sectores. Quienes quieran asegurar su lugar deben ingresar cuanto antes a Ticketek.