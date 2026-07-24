Minecraft Experience abrió en Argentina con todas las entradas agotadas

La primera edición local de la exhibición inmersiva inspirada en el popular videojuego debutó con gran éxito de público y una propuesta que combina tecnología, creatividad y noches bajo las estrellas.

La tan esperada Minecraft Experience finalmente abrió sus puertas en Argentina y lo hizo con todas las entradas agotadas para sus primeras semanas. El evento, que combina tecnología inmersiva, arte digital y la esencia del icónico videojuego de Mojang, debutó en un predio especialmente preparado en las afueras de Buenos Aires, donde miles de fans de todas las edades pudieron vivir una aventura literal bajo las estrellas.

Según los organizadores, la preventa se agotó en menos de 48 horas, un dato que refleja la enorme expectativa que generó la llegada de esta experiencia interactiva al país. Familias enteras, grupos de amigos y hasta varios streamers locales fueron parte de la jornada inaugural, que se extendió hasta altas horas de la madrugada con shows de luces, música electrónica y zonas de construcción libre.

El recorrido, de aproximadamente 90 minutos, invita a los visitantes a transitar por diferentes mundos inspirados en el juego: desde el bioma de bosque hasta el Nether, pasando por construcciones gigantes hechas con bloques reales y proyecciones mapping de alta definición. Una de las atracciones más comentadas es la zona al aire libre, donde los participantes pueden construir sus propias estructuras mientras observan el cielo nocturno, un detalle que los organizadores destacaron como “la experiencia más fiel al espíritu survival del juego”.

Lautaro Fenoglio, redactor de espectáculos y cultura de Última Hora Diario, conversó con varios asistentes que salieron conmovidos. “Es como si el juego se hubiera vuelto real, pero con el olor a pasto y el viento de la noche”, contó Martina, una chica de 19 años que viajó desde Rosario especialmente para la apertura. Su hermano menor, de 11, no paraba de hablar de la zona de redstone y las mini-aventuras con desafíos que había superado.

La propuesta también tiene un fuerte componente educativo: hay estaciones donde se explican conceptos básicos de programación y lógica a través de mecánicas del juego, algo que los padres valoraron especialmente. “No es solo diversión; es un espacio donde los pibes aprenden sin darse cuenta”, señaló un papá que acompañaba a su hijo de 9 años.

Desde la organización confirmaron que ya se están evaluando nuevas fechas y la posibilidad de ampliar el aforo. Mientras tanto, quienes no consiguieron entrada para estas primeras semanas pueden registrarse en la web oficial para recibir alertas de reventa autorizada o nuevas aperturas de ticketing.

Minecraft Experience se suma así a la lista de eventos de entretenimiento inmersivo que vienen ganando terreno en la Argentina post-pandemia, junto con otras propuestas basadas en videojuegos y sagas populares. En un país donde el gaming mueve cada vez más público y genera comunidades sólidas, esta experiencia llega en el momento justo y con la escala adecuada.

Para muchos, pisar por primera vez un mundo de Minecraft fuera de la pantalla fue una emoción difícil de explicar. Para otros, fue simplemente la confirmación de que el bloque más famoso de internet ya es mucho más que un juego: es una cultura que atraviesa generaciones y que, ahora, también se vive bajo las estrellas argentinas.