La fiebre BTS en Argentina: memes, lágrimas y una espera de 8 años

Las ARMY argentinas viven días de euforia con la confirmación de los shows de BTS. Memes, llantos y testimonios de fans que esperan desde 2016 se viralizan en redes.

La noticia cayó como un bombazo en la madrugada del lunes: BTS vuelve a los escenarios y Argentina forma parte de la gira mundial de regreso. Para las ARMY locales, no se trata solo de un recital más. Es el cierre de una espera que, para muchas, dura ocho años.

"Lo espero desde 2016, cuando todavía iba al secundario. Ahora tengo 26 y voy a verlo con mi hija de 5", cuenta en un video que ya suma cientos de miles de vistas una fan que se filmó llorando en la cocina de su casa en La Plata. Ese tipo de testimonios se multiplicaron en las últimas horas. TikTok, X e Instagram se llenaron de videos de chicas y chicos de todo el país que no pueden contener la emoción.

Los memes llegaron casi al mismo tiempo que las lágrimas. Uno de los más compartidos muestra a un pibe con la cara pintada de los colores de la bandera argentina y el texto: "Yo en 2017 diciendo que nunca iba a poder verlos en persona". Otro, más cruel y certero, es la foto de un gato mirando fijamente a cámara con el pie: "Las ARMY argentinas después de enterarse que vienen en 2026".

La espera no fue sencilla. La pandemia truncó la gira que originalmente tenía que pasar por el país en 2020. Después vinieron los dos años de servicio militar obligatorio de los miembros del grupo, que dejaron el K-pop en pausa. Para las fans argentinas, cada año que pasaba se sentía como una eternidad. "En 2019 saqué plata para viajar a Brasil si venían ahí. En 2022 me anoté en la preventa de Corea. Ahora, por fin, va a ser en Buenos Aires", relata en un hilo de X @btsarmyarg, una de las cuentas más activas de la comunidad local.

La emoción tiene una explicación que va más allá de la música. Para muchas jóvenes, BTS fue la banda sonora de la adolescencia, de la pandemia y de los primeros amores. Representaron un modelo de masculinidad distinta, de trabajo en equipo y de salud mental hablada abiertamente. "No es solo que cantan bien. Nos acompañaron en los peores momentos", dice Martina, de 22 años, que viajó desde Córdoba apenas se confirmó la fecha y ya armó un campamento improvisado en la puerta del hotel donde se hospedará el grupo.

Los memes también sirven como válvula de escape para una expectativa que roza lo desbordante. Hay uno que compara la cara de una fan argentina con la de un personaje de anime cuando se entera de la noticia. Otro usa el audio del Chavo del 8 gritando "¡fue sin querer queriendo!" para explicar cómo las ARMY se enteraron de la gira: "fue sin querer, scrolleando Twitter a las 3 de la mañana".

Desde Última Hora Diario consultamos a Lautaro Fenoglio, redactor de Deportes y gran conocedor de fenómenos de masas, quien señaló: "El deporte y el entretenimiento masivo tienen más en común de lo que parece. Lo que estamos viendo con BTS es lo mismo que pasa en una final de la Selección: una comunidad que se construye alrededor de una pasión compartida y que, cuando el momento llega, estalla en emoción colectiva".

Los shows en el Monumental (sí, el mismo estadio de River donde la Selección campeona del mundo dio la vuelta olímpica) ya tienen fecha para octubre de 2026. Las entradas, como era previsible, se agotaron en minutos en la preventa para fanclub. La reventa ya marca precios que superan los 800 dólares para campo. Pero para muchas, el valor no se mide en pesos ni en dólares. Se mide en años de espera.

Mientras tanto, las redes siguen inundadas de contenido. Hay edits con la canción "Permission to Dance" sobre imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, fanarts que imaginan a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook caminando por la 9 de Julio, y hasta un video de una mamá que le explica a su hija de 8 años que "sí, esta vez sí van a venir".

Ocho años después del primer "te amo" colectivo que las ARMY argentinas le gritaron a la pantalla, el sueño se hace tangible. Y aunque falten más de un año para que suene el primer acorde, el país ya empezó a vibrar con una energía que solo aparece cuando algo realmente importa.