Dua Lipa en Argentina: Soda Stereo, hits bailables y la conexión con sus fans

La británica cerró su Radical Optimism Tour con dos shows multitudinarios en el Hipódromo de Palermo, donde rindió homenaje a Soda Stereo y entregó un espectáculo cargado de sensualidad y energía.

Dua Lipa llegó por primera vez a la Argentina para cerrar su Radical Optimism Tour con dos fechas que se convirtieron en un verdadero fenómeno. El Hipódromo de Palermo recibió a más de 70 mil personas por noche, ansiosas por ver en vivo a la artista que domina las listas globales con su mezcla de pop, dance y disco.

Desde el minuto cero quedó claro que el show iba a ser una fiesta sin pausas. Con un vestuario que alternaba entre brillos, corsets y siluetas ajustadas, Dua Lipa se movió con la sensualidad y la potencia que la caracterizan. “Levitating”, “Don’t Start Now” y “New Rules” fueron coreadas a los gritos por una multitud que no paró de bailar.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la cantante rindió homenaje a Soda Stereo. En medio de un segmento acústico, interpretó un fragmento de “En la ciudad de la furia” con un respeto palpable. El público argentino, que creció con el trío de Charly García, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, estalló en aplausos y cantos. Fue un guiño elegante que demostró que Dua Lipa había hecho la tarea cultural antes de pisar el país.

La conexión con sus fans fue otro punto alto. Entre tema y tema, la artista se tomó tiempo para charlar, agradecer y hasta bromear en un español rudimentario pero cariñoso. “Esto es una locura, gracias Argentina”, repetía mientras miles de celulares iluminaban el campo como estrellas. Esa cercanía, sumada a la producción visual impecable con pantallas gigantes y coreografías precisas, convirtió el recital en una experiencia compartida más que en un mero show unidireccional.

Musicalmente, el setlist equilibró los hits de “Future Nostalgia” con los cortes más nuevos de “Radical Optimism”. Temas como “Houdini”, “Dance the Night” y “Illusion” funcionaron como combustible para una platea que saltó y bailó sin descanso. La banda que la acompaña, ajustada y con un sonido potente, le dio al espectáculo la solidez que se espera de una artista de su calibre.

Más allá de los fuegos artificiales y la coreografía impecable, lo que quedó flotando fue la sensación de que Dua Lipa entiende el valor de conectar emocionalmente. En un país donde el público es exigente y pasional, la británica salió airosa y dejó la vara alta para las próximas visitas. Para muchos, fue la confirmación de que el pop global puede dialogar con la identidad local sin perder su esencia.

El Radical Optimism Tour quedará marcado en la memoria colectiva como uno de los grandes shows internacionales del 2025 en Argentina. Dua Lipa no solo entregó hits y baile: entregó un recuerdo que sus fans van a atesorar por mucho tiempo.