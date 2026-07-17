Selección Argentina: ya se planifica el ciclo sin Messi ni Di María

Con la Copa América 2025 como horizonte cercano, la AFA y Scaloni comienzan a delinear un equipo que deberá transitar el post-Messi. Di María también se acerca al retiro y surgen los nombres que tomarán la posta.

La Selección Argentina ya trabaja pensando en el futuro. Aunque Lionel Messi y Ángel Di María siguen siendo pilares, tanto la AFA como Lionel Scaloni comenzaron a delinear un plantel que, más temprano que tarde, deberá transitar el ciclo sin sus dos máximas figuras.

Según información recogida por Bolavip, el cuerpo técnico y los dirigentes evalúan con atención el recambio generacional. La Copa América 2025, que se jugará en Estados Unidos, aparece como el último gran certamen en el que se podría ver juntos a Messi y Di María con la celeste y blanca. Después, el panorama cambia.

Messi, a sus 38 años, ya ha dejado en claro que su prioridad es llegar entero a ese torneo. Di María, por su parte, tiene 37 y su retiro internacional parece cada vez más cercano. Ambos fueron claves en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, el desafío es que el equipo no dependa exclusivamente de su magia.

En las últimas convocatorias, Scaloni ya empezó a darles minutos y responsabilidad a jugadores como Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Thiago Almada y Alejandro Garnacho. También se afianzan nombres como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Julián Álvarez, que ya son parte del núcleo duro del equipo.

El mediocampo y la delantera son las zonas que más preocupan de cara al recambio. Sin Di María, la banda derecha pierde su referente natural. Garnacho y Buonanotte aparecen como las opciones más frescas, aunque ninguno tiene aún la experiencia del rosarino en partidos decisivos.

En el caso de Messi, la ausencia es aún más compleja. No solo por su calidad técnica, sino por su capacidad para desequilibrar, generar y definir en los momentos clave. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los delanteros que hoy pelean por ese lugar, aunque ninguno tiene el mismo peso específico.

Desde la AFA ya se habla internamente de “proteger” a las dos leyendas y dosificarles los minutos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La idea es que lleguen lo más enteros posibles a la Copa América y, eventualmente, al próximo Mundial si deciden extender sus carreras.

Scaloni, que siempre fue cauto al hablar del tema, sabe que el proceso de transición ya empezó. En las charlas privadas con su cuerpo técnico, el santafesino repite que el equipo debe dejar de ser “Messi-dependiente” y empezar a construir una identidad colectiva más sólida.

El balance de lo que viene es positivo: hay un grupo de jugadores jóvenes con talento y rodaje europeo. Pero también hay un vacío emocional y futbolístico que será difícil de llenar. Como suele decirse en el fútbol, nadie reemplaza a nadie; se construye algo nuevo.

El desafío para la Selección es enorme. Pasar de una era dorada con Messi y Di María a un equipo que vuelva a ilusionar sin ellos no será sencillo. Pero el material existe, y en la AFA ya comenzaron a trabajarlo con seriedad.

El tiempo dirá si el recambio se da de forma natural o si habrá que atravesar un período de adaptación más doloroso. Por ahora, la premisa es clara: hay que empezar a pensar en el futuro sin las dos máximas estrellas del último ciclo ganador.