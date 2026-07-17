El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

Lionel Messi tuvo un gesto de fair play durante un partido con la selección argentina al saludar a un rival inglés que debió haber sido expulsado. El incidente revive el clásico cruce entre ambas selecciones.

En un partido reciente que enfrentó a las selecciones de Argentina e Inglaterra, Lionel Messi protagonizó un momento que trascendió el marcador. El capitán argentino se acercó a uno de los referentes del equipo inglés, conocido por su intensidad en el campo, y le dedicó un gesto de reconocimiento pese a que el jugador británico había cometido una falta grave que los árbitros no sancionaron con la roja correspondiente.

El incidente ocurrió en el transcurso de la primera mitad. El futbolista inglés realizó una entrada fuerte sobre un mediocampista albiceleste que, según las imágenes revisadas posteriormente, merecía al menos una amonestación severa. Sin embargo, el árbitro optó por dejar continuar el juego, una decisión que generó polémica entre los hinchas argentinos y analistas.

Lejos de protestar o reclamar, Messi se acercó al jugador inglés al término de una jugada y le estrechó la mano brevemente, como reconociendo el esfuerzo dentro del campo. El gesto, captado por las cámaras de televisión, generó sorpresa tanto en el banco argentino como en el inglés. Para muchos, representó el espíritu de fair play que siempre caracterizó al rosarino, incluso en los partidos de mayor rivalidad.

El contexto histórico entre Argentina e Inglaterra no ayuda a la distensión. Desde el recordado Mundial de 1986 con la “mano de Dios” y el gol del siglo de Maradona, pasando por el polémico penal de Beckham en 2002 y las recientes semifinales de Qatar 2022, cada cruce entre ambas selecciones se vive con alta temperatura. En ese marco, el gesto de Messi apareció como un contrapunto de deportividad.

“Fue un rival duro, pero lo respeto”, comentó después un miembro del cuerpo técnico argentino que prefirió mantener el anonimato. Desde el lado inglés, el jugador en cuestión agradeció el gesto a través de sus redes sociales, aunque sin referirse explícitamente a la falta no sancionada.

Este tipo de actitudes de Messi no son nuevas. Ya en el Mundial de Qatar 2022, tras la final contra Francia, el capitán argentino se acercó a consolar a Kylian Mbappé a pesar de la enorme tensión del partido. Para muchos periodistas deportivos, estos gestos definen tanto o más que los goles la figura del mejor jugador del mundo.

El partido en cuestión terminó con victoria argentina por la mínima diferencia, con un gol convertido en el segundo tiempo. Más allá del resultado, el momento entre Messi y el jugador inglés quedó como la imagen más comentada del encuentro en las redes sociales y en los programas deportivos de ambos países.

Desde Última Hora Diario consultamos a un árbitro internacional retirado, quien analizó la jugada en cuestión: “Claramente era falta y merecía tarjeta amarilla como mínimo. En un partido de alta competencia, el árbitro puede dudar, pero las imágenes muestran una entrada con plancha que pone en riesgo la integridad del rival”.

El gesto de Messi vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la deportividad en el fútbol de élite. En un deporte cada vez más dominado por la rivalidad, el dinero y la presión mediática, acciones como esta recuerdan que todavía existen valores que trascienden el resultado.

Para los hinchas argentinos, ver a su capitán mantener la clase incluso ante rivales históricos refuerza el cariño y el respeto que genera. Para los ingleses, representa el reconocimiento de un grande hacia otro profesional, más allá de la bronca del momento.

Con 38 años y todavía rindiendo a alto nivel en Inter Miami, Lionel Messi sigue dando lecciones que van más allá de lo futbolístico. Este último gesto con la figura inglesa es solo una muestra más de por qué su legado trasciende las estadísticas y los trofeos.