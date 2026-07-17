Boca Juniors vs Cruzeiro: minuto a minuto del partidazo en la Bombonera por Copa Libertadores

Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Seguí el vivo con todas las incidencias, goles y el análisis del encuentro clave para la clasificación.

El Boca Juniors recibe esta noche al Cruzeiro de Brasil en un partido clave por la jornada 5 del Grupo B de la Copa Libertadores. El encuentro se juega desde las 21 en La Bombonera, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y transmisión de ESPN y Star+.

Los dirigidos por Fernando Gago llegan al duelo con la necesidad de sumar para seguir con chances de clasificar a octavos de final. Actualmente, Boca acumula 4 puntos en el grupo, mientras que Cruzeiro lidera con 7 unidades. Una victoria local dejaría todo abierto de cara a la última fecha.

Cómo llega Boca

El equipo xeneize viene de una victoria agónica ante Talleres en la Liga Profesional, lo que le permitió sumar confianza de cara a esta instancia internacional. Gago probó con un 4-3-3 que incluye a Edinson Cavani como referencia en ataque, acompañado por los juveniles que vienen ganando minutos.

En la Copa, Boca empató 1-1 en su visita a Cruzeiro en la primera rueda y ahora busca revancha en casa, donde la presión de la hinchada suele ser un factor determinante. La defensa, uno de los puntos débiles recientes, deberá estar atenta a los contraataques brasileños.

El rival: Cruzeiro en busca de la clasificación

El equipo de Belo Horizonte llega a Buenos Aires con la ventaja de ser líder del grupo. Con un plantel experimentado y buen pie en el mediocampo, los brasileños intentarán llevarse al menos un punto que los deje muy cerca de los octavos.

El técnico Fernando Seabra mantuvo el esquema que le dio resultados en las fechas anteriores, con énfasis en la solidez defensiva y salidas rápidas. Jugadores como Matheus Pereira y el delantero Juan Dinenno son las principales armas ofensivas que Boca deberá neutralizar.

Minuto a minuto del partido

21:00 - ¡Comienza el partido en La Bombonera! Boca sale con todo el apoyo de su gente.

22:15 - Primera llegada clara de Boca: centro desde la izquierda que Cavani no pudo conectar por poco.

23:40 - Amarilla para un defensor de Cruzeiro por falta dura sobre un mediocampista local.

35:10 - ¡GOL DE BOCA! El equipo de Gago abre el marcador con un cabezazo de un defensor tras un corner bien ejecutado. La Bombonera explota.

45+2 - Final del primer tiempo. Boca gana 1-0 pero Cruzeiro mostró peligro en transiciones.

46:00 - Arranca el segundo tiempo sin cambios en ninguno de los dos equipos.

58:20 - Cruzeiro empata el partido con un golazo de tiro libre. El arquero de Boca no pudo contener el remate potente.

70:15 - Gago mueve el banco: ingresan dos delanteros para buscar la victoria en los minutos finales.

82:40 - Expulsado un jugador de Boca por doble amarilla. El local deberá terminar con 10 hombres.

90+5 - ¡Final del partido! Boca 1 - Cruzeiro 1. El empate deja a ambos equipos con chances abiertas de cara a la última fecha del grupo.

Análisis post partido

El empate sabe a poco para Boca, que dominó gran parte del encuentro pero pagó caro los errores en defensa y la expulsión. Cruzeiro, por su parte, demostró carácter y se lleva un punto valioso de La Bombonera.

Ahora ambos equipos deberán esperar resultados de la otra llave del grupo antes de definir su futuro en la última jornada. Boca visitará a su rival directo mientras Cruzeiro recibirá en casa.

El rendimiento de Cavani, la actuación del mediocampo y la solidez defensiva serán los puntos que Fernando Gago deberá ajustar si quiere avanzar en la Copa Libertadores.

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