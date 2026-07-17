Jugador de Centro Español imitó a Messi y durmió con el cheque del premio

Un futbolista del club de la Primera D argentina replicó la famosa foto de Lionel Messi con el cheque del Balón de Oro. La imagen se viralizó rápidamente en las redes.

Un jugador del Centro Español de la Primera D decidió imitar una de las fotos más icónicas de Lionel Messi y lo hizo con su propio toque: durmió abrazado al cheque de un premio que recibió por parte del club.

La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, muestra al futbolista acostado en la cama con el cheque de gran tamaño a su lado, tal como hizo la Pulga en 2009 cuando recibió el Balón de Oro y posó con el premio económico que acompañaba el reconocimiento.

Según publicó el sitio Bolavip, el jugador del humilde club del ascenso argentino quiso replicar el gesto del capitán de la Selección como una forma de festejar un logro personal dentro de su carrera. En el mundo del fútbol argentino, donde los premios y bonos muchas veces son parte de la motivación extra, este tipo de imágenes generan empatía y también algo de humor.

Centro Español, equipo del barrio de Villa Sarmiento en Morón, compite en la divisional más baja del fútbol argentino. Para sus jugadores, muchos de ellos semi-profesionales, recibir un cheque con un monto significativo representa un ingreso importante que ayuda a complementar el sueldo o simplemente a cubrir gastos.

La foto de Messi que inspiró esta imitación se tomó hace más de 15 años, cuando el rosarino aún jugaba en el Barcelona y empezaba a acumular reconocimientos individuales. Aquella imagen se convirtió en un símbolo de éxito y, al mismo tiempo, de la naturalidad con la que el mejor jugador del mundo manejaba sus logros.

En las últimas horas, la publicación del jugador de Centro Español generó comentarios divertidos entre hinchas y periodistas. Algunos lo compararon directamente con la Pulga, mientras que otros destacaron el costado humano de un futbolista que, lejos de las luces de la elite europea, celebra sus pequeños grandes triunfos de la misma manera.

Más allá de la anécdota, el caso vuelve a poner en evidencia cómo las figuras del fútbol argentino siguen siendo referencia incluso en las categorías más modestas. El gesto del jugador del club de la Primera D sirve, además, como recordatorio de que los sueños y las formas de festejarlos no entienden de divisiones ni de presupuestos millonarios.

Desde Última Hora Diario seguimos de cerca las historias que surgen del ascenso argentino, donde el fútbol se vive con otra pasión y, muchas veces, con más cercanía al hincha. Este tipo de momentos, entre lo simpático y lo emotivo, son los que ayudan a entender por qué el fútbol sigue siendo el deporte más popular del país.