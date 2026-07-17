Se sorteó el nuevo torneo: Boca quedó en el grupo más duro y San Lorenzo tuvo suerte

El sorteo de la Liga Profesional 2025 definió los grupos de la primera fase. Boca Juniors enfrentará a River, Independiente y Racing, mientras que San Lorenzo evitó a los grandes y tendrá un camino más accesible.

El fútbol argentino ya tiene su nueva hoja de ruta. Este lunes se realizó en la sede de la AFA el sorteo de la Liga Profesional 2025, que volverá al formato de dos zonas de 14 equipos cada una, con clasificaciones a cuartos de final para los primeros de cada grupo y los mejores segundos.

Boca Juniors quedó en la zona más complicada del certamen. El equipo de Diego Martínez integrará el Grupo B junto a River Plate, Independiente, Racing, Lanús, Huracán, Newell's, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba, Belgrano, Unión, Instituto, Atlético Tucumán y Aldosivi. Un grupo con cinco campeones de la Libertadores, alto roce y varios clásicos asegurados.

Desde la vereda de Boedo, San Lorenzo recibió un claro guiño. El Ciclón cayó en el Grupo A, donde compartirá zona con Estudiantes de La Plata, Vélez, Independiente Rivadavia, Banfield, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Platense, Godoy Cruz, Rosario Central, Barracas Central, Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra y Chacarita Juniors, que ascendió tras ganar el Reducido de la Primera Nacional.

El sorteo mantuvo la tradición de separar a los denominados "cinco grandes" en distintas zonas. River, que viene de ser campeón, integrará el grupo de Boca, lo que garantiza al menos dos superclásicos en la fase de grupos (ida y vuelta). Independiente y Racing también cayeron del lado xeneize, mientras que San Lorenzo se benefició con un cuadro más parejo y sin tantos pesos pesados.

Desde el punto de vista táctico y físico, el calendario será exigente. La primera fase se disputará entre febrero y mayo aproximadamente, con una fecha de clásicos interzonales prevista para abril. Luego vendrán los cuartos, semis y final, en un formato que la AFA considera más dinámico y con mayor cantidad de partidos de alto voltaje.

Para Boca, el sorteo representa un desafío inmediato. Con un plantel en plena reconfiguración y la presión de pelear siempre arriba, Martínez deberá preparar a su equipo para enfrentar a los rivales más duros desde el arranque. La seguidilla de duelos contra River, Racing e Independiente pondrá a prueba la jerarquía y la rotación del plantel.

San Lorenzo, por su parte, tendrá la chance de tomar confianza temprano. Con un grupo más accesible, el equipo de Miguel Ángel Russo podrá enfocarse en afianzar su idea de juego y pelear por quedar primero de zona, lo que otorga ventaja deportiva en las instancias eliminatorias.

El sorteo también definió cruces interesantes para el resto de los equipos. Estudiantes, último campeón de la Copa de la Liga, quedó con San Lorenzo y Vélez, mientras que Talleres y Belgrano compartirán grupo con Boca, manteniendo el clásico cordobés dentro de la misma zona.

Desde la perspectiva federal, el torneo mantiene representación de casi todas las provincias: Córdoba (con Talleres, Belgrano e Instituto), Santa Fe (Newell's, Unión, Central), Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y el siempre presente interior bonaerense. La AFA buscó equilibrar la distribución geográfica dentro de lo posible.

Ahora los técnicos y los departamentos de fútbol de cada club ya tienen el calendario completo para armar la pretemporada. Con el mercado de pases todavía abierto, varios equipos buscarán reforzar sus planteles pensando precisamente en los rivales que les tocó en suerte... o en desgracia.

El arranque de la Liga Profesional 2025 está previsto para la segunda quincena de enero, con la Supercopa como plato fuerte previo. Boca y San Lorenzo ya saben contra quiénes se medirán: uno tendrá que remar desde abajo, el otro intentará capitalizar el guiño del sorteo.