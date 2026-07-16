Adam Bareiro no tendrá revancha en River y será vendido a un rival directo de la Libertadores

El delantero paraguayo no regresará al Millonario pese a los rumores. River lo venderá a un club que comparte grupo en la Copa Libertadores 2025, según confirmaron fuentes del club.

La novela de Adam Bareiro en River Plate parece llegar a su fin sin el esperado regreso. El delantero paraguayo, actualmente en San Lorenzo, no tendrá una segunda oportunidad en el Millonario y será transferido a un rival directo en la Copa Libertadores 2025.

Fuentes cercanas al club confirmaron a este medio que la dirigencia de River ya tomó la decisión de venderlo a un equipo que integra el mismo grupo en la fase de grupos del torneo continental. Aunque no se reveló el nombre del comprador, el movimiento cierra la puerta a cualquier chance de revancha en Núñez.

Bareiro había sido una de las figuras de San Lorenzo en los últimos torneos, pero su paso anterior por River dejó una huella que no convenció del todo a la actual conducción. En 2023, el paraguayo disputó 28 partidos con la camiseta de River, marcando solo 4 goles y sin lograr consolidarse como titular indiscutido bajo la dirección de Marcelo Gallardo primero y Martín Demichelis después.

Desde San Lorenzo, donde llegó en condición de préstamo con opción de compra, Bareiro mostró un nivel superior: convirtió 14 goles en 32 partidos y se ganó la titularidad. Sin embargo, las negociaciones por su continuidad en Boedo se complicaron por diferencias económicas y ahora el destino parece estar lejos de ambos clubes.

La venta a un rival copero genera ruido en el ambiente futbolero. En la Copa Libertadores, River ya conoce a sus adversarios de grupo y cualquier refuerzo que aterrice en uno de ellos modifica el equilibrio de fuerzas. La dirigencia riverplatense priorizó la llegada de otros delanteros y considera que Bareiro ya no forma parte de los planes a mediano plazo.

Desde el entorno del jugador reconocen que la opción de volver a River estaba prácticamente descartada desde hace semanas. “Adam quiere jugar y ser importante, no quedar en un banco sin minutos”, comentaron allegados. La prioridad del atacante es tener continuidad en un equipo competitivo que le permita mostrarse de cara a la selección paraguaya.

El mercado de pases del fútbol argentino sigue moviéndose con fuerza. River, que ya incorporó a varios refuerzos para la temporada, busca ahora desprenderse de algunos jugadores que no entran en los planes de Demichelis. Bareiro se suma a esa lista y su salida liberaría un cupo de extranjero que el club podría utilizar en otra operación.

Por el momento, ni River ni el club comprador hicieron declaraciones oficiales. Se espera que en las próximas horas se oficialice el pase, que incluye una suma que rondaría los 3,5 millones de dólares según trascendidos. De esta manera, Bareiro escribirá un nuevo capítulo lejos de la que alguna vez fue su casa.

El paraguayo, de 28 años, acumula experiencia en el fútbol argentino y sudamericano. Pasó por Argentinos Juniors, donde explotó, luego por Monterrey de México y después por River y San Lorenzo. Su carrera sigue en ascenso y ahora buscará relanzarse en un equipo que lo valore como pieza clave.

Desde el lado de River, el mensaje es claro: no habrá revancha. La decisión está tomada y el jugador será vendido a quien mejor convenga económicamente y deportivamente, aunque eso implique fortalecer a un rival en la Copa Libertadores. El fútbol, una vez más, impone sus propias reglas.