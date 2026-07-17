Ronaldo Martínez, picante contra River: "Quiero que pase para hacerle otro gol"

El delantero de Independiente se mostró confiado de cara al cruce de Copa Libertadores y recordó el tanto que le convirtió al Millonario en 2022. Sus declaraciones generaron expectativa en la previa del partido.

El delantero de Independiente, Ronaldo Martínez, no se guardó nada en la previa del cruce de Copa Libertadores ante River Plate. En declaraciones recogidas por Bolavip, el paraguayo se mostró picante y dejó en claro que espera que el Millonario avance en su llave para medirse con el Rojo en octavos.

"Quiero que River pase para hacerle otro gol", soltó Martínez con una sonrisa. El atacante de 27 años no olvida el tanto que le convirtió al equipo de Núñez en 2022, cuando Independiente lo enfrentó en la Copa Sudamericana. Aquel gol en el Monumental quedó grabado en la memoria del paraguayo y de buena parte de la hinchada roja.

Las declaraciones llegan en un momento clave para ambos equipos. Independiente viene de clasificar como uno de los mejores terceros de su grupo y se prepara para el sorteo de octavos de final. River, por su parte, ya está clasificado y buscará cerrar la fase de grupos como primero para tener ventaja deportiva.

Martínez, que suma minutos importantes esta temporada bajo la dirección de Julio Vaccari, ha mostrado un buen nivel en los últimos partidos. Su capacidad para definir en el área y su fortaleza física lo convierten en un peligro constante para cualquier defensa. En el club de Avellaneda lo ven como una pieza clave para la Copa.

El historial entre Independiente y River en competiciones internacionales suma varios capítulos. El más reciente, precisamente aquel gol de Martínez, dejó una huella en el Millonario. Ahora, la posibilidad de un nuevo cruce en octavos de final de la Libertadores genera expectativa en ambos bandos.

Desde el lado rojo, las palabras del delantero son tomadas como motivación. En el entorno de Independiente se sabe que un cruce con River siempre eleva la temperatura y la exigencia. Martínez, que llegó al club en 2022 procedente de Guaraní, se ganó el cariño de la hinchada con su entrega y sus goles en momentos importantes.

Por ahora, ambos equipos se concentran en cerrar la fase de grupos. Independiente visitará a Deportivo La Guaira en Venezuela, mientras que River definirá su posición ante su rival de turno. Una vez conocido el sorteo, las declaraciones de Martínez seguramente serán recordadas en la previa del posible cruce.

Lo cierto es que el fútbol argentino vuelve a vivir una de esas rivalidades que trascienden lo deportivo. Y Ronaldo Martínez, con su frase picante, ya prendió la mecha.