Franco Colapinto pidió el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

El piloto de 22 años, actual corredor de Williams en la máxima categoría, reclamó durante el Road Show de la F1 en Buenos Aires que el país vuelva a tener una fecha del campeonato mundial.

El joven piloto argentino Franco Colapinto aprovechó su participación en el Road Show de la Fórmula 1, que se realizó este fin de semana en Buenos Aires, para reclamar públicamente el regreso de la categoría al calendario mundial.

"Nos merecemos volver a tener una fecha", afirmó el rosarino de 22 años ante una multitud que lo ovacionó en el predio de la Costanera. Colapinto, que compite para Williams y se convirtió en el primer argentino en correr en la F1 desde Gastón Mazzacane en 2001, habló con la pasión de quien sueña con ver a su país otra vez en el mapa de la máxima categoría.

La última vez que la Fórmula 1 visitó la Argentina fue en 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires albergó el Gran Premio bajo la organización de la entonces Asociación Argentina de Volantes. Desde entonces, distintos intentos políticos y empresariales fracasaron por cuestiones económicas, logísticas y de calendario.

El Road Show, una exhibición con autos actuales y clásicos que recorrió varias ciudades del mundo, tuvo en Buenos Aires una parada especial. Miles de fanáticos se acercaron a ver de cerca a los pilotos y a los monoplazas. Colapinto compartió escenario con figuras como Lewis Hamilton y Max Verstappen, y aprovechó el micrófono para llevar el reclamo al corazón del show.

"Es increíble ver esta cantidad de gente. La pasión que tiene la Argentina por el automovilismo es única. Nos merecemos volver a tener una fecha", insistió el piloto, que viene de sumar sus primeros puntos en la F1 y se consolidó como una de las promesas del deporte nacional.

Desde el entorno de la Fórmula 1, el regreso de Argentina al calendario se viene analizando hace tiempo, aunque siempre chocó contra la falta de un circuito que cumpla con los estándares de seguridad y hospitalidad exigidos por la categoría. El Autódromo de Buenos Aires requeriría una inversión millonaria para adecuarse a las normas actuales de la FIA.

El propio Colapinto, que debutó este año en la máxima y ya demostró velocidad y madurez, se transformó en un embajador natural para este reclamo. Su presencia en la grilla mundial genera expectativa en un país donde el automovilismo siempre tuvo peso popular, desde los tiempos de Juan Manuel Fangio hasta las multitudes que acompañaron a los pilotos del TC.

El Road Show no solo sirvió para mostrar los autos y generar espectáculo, sino que también dejó en claro el potencial comercial y deportivo que tiene la Argentina. Organizado por la propia Fórmula 1 en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el evento buscó precisamente medir el interés del público local.

"Ojalá que pronto podamos anunciar algo concreto", cerró Colapinto antes de subirse a uno de los autos de exhibición y dar unas vueltas que desataron el delirio de los presentes. Por ahora, el regreso sigue siendo un deseo fuerte, pero todavía sin fecha ni circuito confirmado.

Lo cierto es que, con un argentino corriendo en la grilla y miles de fanáticos dispuestos a llenar una tribuna, las condiciones deportivas y emocionales están dadas. Falta que la parte económica y política termine de cerrar el círculo para que, después de 27 años, la Fórmula 1 vuelva a rugir en suelo argentino.