Con la camiseta de Messi y mate en mano: cómo llegó Colapinto al GP de Bélgica

El piloto argentino apareció en Spa-Francorchamps luciendo la 10 de la Selección y con el termo listo, apenas horas después de la clasificación de la Argentina al Mundial 2026. Una imagen que mezcla dos pasiones nacionales.

Franco Colapinto llegó este jueves al circuito de Spa-Francorchamps con una sonrisa imposible de disimular. Vestía la camiseta número 10 de la Selección Argentina, la de Lionel Messi, y llevaba en la mano el mate que ya se convirtió en su marca registrada en la Fórmula 1.

El joven de 21 años venía de seguir, como millones de argentinos, el partido de la Albiceleste ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. La clasificación matemática al Mundial 2026 se selló con una victoria cómoda, y Colapinto no quiso esperar ni un segundo para mostrar de qué lado late su corazón.

"Es un orgullo enorme poder representar a Argentina también acá", dijo el piloto de Williams al bajar del auto de traslado. La imagen, captada por las cámaras de Telefe Córdoba y replicada en redes, se volvió viral en minutos: un pibe de Pilar, con la celeste y blanca puesta y el termo bajo el brazo, listo para subirse a uno de los autos más rápidos del mundo.

El GP de Bélgica marca el regreso de la Fórmula 1 después de las vacaciones de verano europeas. Colapinto llega con 6 puntos en el campeonato y la necesidad de sumar en un trazado que, sobre el papel, no favorece especialmente al Williams. Sin embargo, el clima inestable típico de Spa puede abrirle oportunidades.

Desde el equipo británico destacaron la capacidad del argentino para separar las emociones. "Franco es muy profesional. Llega concentrado aunque venga de vivir un momento lindo con la Selección", comentaron fuentes cercanas al paddock.

El mate, por su parte, ya es parte del folklore de Colapinto en la F1. Lo lleva a casi todas las carreras, lo comparte con mecánicos e ingenieros y se convirtió en una postal que los aficionados argentinos esperan ver en cada gran premio.

Este fin de semana, el objetivo es claro: sumar kilómetros en la clasificación del viernes y tratar de meterse en Q3 el sábado. Si logra puntos el domingo, cerraría de la mejor manera una semana que empezó con un grito de gol a 11 mil kilómetros de distancia.

Colapinto ya demostró que puede manejar la presión. Ahora, con la 10 de Messi puesta y el mate cebado, buscará que el asfalto belga también lo sienta como local.