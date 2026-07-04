Se hacían pasar por policías y asaltaron una financiera en Moreno: cinco detenidos y dos prófugos

Una banda simuló un operativo policial para robar una financiera en Moreno. La policía detuvo a cinco implicados gracias a un celular que uno de los ladrones olvidó en el lugar. Hay dos prófugos y la causa avanza en la Justicia bonaerense.

Una banda que se hacía pasar por policías irrumpió este miércoles en una financiera ubicada en Moreno, partido de La Matanza, y se llevó una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos de valor. El golpe, que simulaba un procedimiento oficial, terminó con cinco detenidos, dos prófugos y un error clave: un celular olvidado en la escena que permitió identificar a varios de los participantes.

Según los primeros datos de la investigación, los delincuentes llegaron al local vestidos con prendas similares a las de la Policía Bonaerense, con chalecos y armas reglamentarias simuladas. Anunciaron un "allanamiento" y obligaron a los empleados y clientes a tirarse al piso mientras revisaban las instalaciones y se apoderaban de lo que había en las cajas. El hecho ocurrió en plena mañana y generó pánico en la zona comercial.

El celular olvidado se convirtió en la pieza clave del caso. El aparato quedó registrado en las cámaras de seguridad y contenía información que permitió a los investigadores identificar a parte de la banda en pocas horas. Fuentes judiciales indicaron que el teléfono tenía contactos, mensajes y hasta fotos que vinculaban directamente a los imputados con el asalto.

Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas en operativos simultáneos en Moreno y alrededores. Se trata de tres hombres y dos mujeres, todos con antecedentes por delitos contra la propiedad. La fiscalía a cargo de la causa, en los tribunales de Morón, ordenó allanamientos en los que se recuperó parte del botín y elementos usados en el simulacro policial.

Sin embargo, dos miembros de la banda permanecen prófugos. Según los investigadores, uno de ellos sería el que lideraba el grupo y el otro se encargaba de la logística y el transporte. La Policía Bonaerense montó un operativo de rastrillaje y pidió colaboración a la población para dar con su paradero.

En los barrios del oeste del conurbano, este tipo de golpes "tipo policía" no son nuevos. Vecinos de Moreno y La Matanza vienen denunciando desde hace meses la presencia de grupos que utilizan uniformes falsos para cometer robos o extorsiones. "Llegan con todo el circo, te dicen que es un procedimiento y después te llevan todo", contó una comerciante de la zona que prefirió no dar su nombre.

La financiera asaltada ya había sido víctima de un robo menor meses atrás. Sus dueños aseguraron que el impacto económico es fuerte y que el miedo entre los empleados es grande. "Pensamos que era la Policía de verdad. Nos apuntaron y nos gritaron que era un operativo. Recién cuando se fueron entendimos que nos habían robado", relató uno de los trabajadores.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de armas y por la simulación de funciones públicas. La fiscalía busca determinar si la banda actuaba solo en Moreno o si tenía conexión con otros hechos similares en el conurbano. El celular olvidado, que a primera vista parecía un error menor, terminó siendo la clave que desarmó parte de la organización.

Desde la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Defensoría del Pueblo bonaerense siguen de cerca el caso, porque el uso de prendas policiales genera confusión y puede derivar en episodios de violencia institucional si la verdadera policía llega después.

Por ahora, los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas se realicen las indagatorias. Los dos prófugos siguen siendo buscados con pedido de captura nacional. En Moreno, mientras tanto, los vecinos miran con desconfianza a cualquier persona con ropa similar a la policial que se acerque a un comercio.