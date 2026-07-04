Se conoció de qué equipo argentino es Rosalía: la foto que generó furor en las redes

La cantante española Rosalía sorprendió a sus seguidores al revelar su vínculo con un club de fútbol argentino. La imagen que compartió en redes desató una ola de reacciones y memes entre hinchas de todo el país.

La cantante catalana Rosalía volvió a demostrar que su vínculo con la cultura argentina va más allá de la admiración por el tango o el asado. Esta vez, una simple foto suya luciendo la camiseta de Racing Club generó un verdadero terremoto en las redes sociales.

La imagen, que la artista compartió en su cuenta de Instagram Stories, la muestra sonriente con la camiseta blanca y celeste de la Academia, acompañada de un escueto “fuerza Racing”. En menos de una hora, el post se volvió viral y acumuló decenas de miles de reacciones, comentarios y memes.

Desde hinchas de Racing que la declararon “una más de la hinchada” hasta seguidores de otros equipos que le reprocharon la elección con humor, la publicación generó un cruce de chicanas típico del fútbol argentino. “Rosalía es de la Academia, ya está, no se discute”, escribió un usuario. Otro, de boca de River, respondió: “La perdimos para siempre”.

El furor no se limitó solo a las redes. En las últimas horas, el propio club de Avellaneda publicó un mensaje de bienvenida a la cantante, con un video que combina fragmentos de sus canciones con imágenes del Cilindro de Avellaneda. “Bienvenida a la familia racinguista, Rosalía”, dice el tuit que ya supera el millón de visualizaciones.

¿Cómo empezó todo?

Según contaron allegados a la artista, el vínculo surgió durante su última visita a Buenos Aires. Rosalía asistió a un partido de Racing como invitada de un amigo argentino y quedó impactada por la pasión de la hinchada. “Dijo que nunca había visto algo así en un estadio”, reveló una fuente cercana a la producción.

La foto que ahora circula no es un montaje ni una estrategia de marketing. Se trata de una imagen tomada en privado que la propia Rosalía decidió compartir, según confirmaron desde su entorno. No hubo acuerdo comercial de por medio, aunque ya circulan rumores de una posible visita de la cantante al Cilindro para un show sorpresa.

La reacción de los famosos

El mundo del espectáculo y el deporte también se hizo eco. El Kun Agüero, fanático de Independiente, posteó una story con la foto de Rosalía y agregó un “traidora” con emoji de risa. Lali Espósito, por su parte, celebró: “Otra que se copó con el fútbol argentino”. Incluso desde España llegaron repercusiones: varios medios ibéricos destacaron la “argentinización” de la estrella del pop.

Rosalía, que ya había colaborado con artistas locales como C. Tangana y que mantiene una relación cercana con varios músicos porteños, suma ahora un nuevo lazo con la cultura popular argentina. Y lo hace, como siempre, a su manera: sin avisar, con una foto espontánea y dejando que el público complete la historia.

Mientras tanto, en las tribunas del Cilindro ya se especula con un cántico nuevo. “Rosalía, Rosalía, de la Academia te vas a enamorar”, cantaban ayer algunos hinchas en un asado improvisado. El fútbol argentino, una vez más, demostró que no hay frontera que se le resista.