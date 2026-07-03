Se conocieron por una app de citas y la mató: conmoción en Villa María por femicidio

Un hombre de 42 años fue detenido tras confesar el asesinato de una mujer de 38 a quien había conocido días atrás a través de una aplicación de citas. El hecho ocurrió en Villa María, Córdoba, y generó fuerte impacto en la comunidad.

Un femicidio conmociona a la ciudad cordobesa de Villa María. Una mujer de 38 años fue asesinada por un hombre de 42 a quien había conocido apenas unos días antes a través de una aplicación de citas. El detenido ya confesó el crimen ante las autoridades.

El hecho se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en el barrio Parque de la ciudad. Según las primeras investigaciones, la víctima y el agresor se habían contactado mediante una app de encuentros y se vieron en persona en al menos dos oportunidades previas.

La mujer fue encontrada sin vida con signos de violencia. Personal de la Policía de Córdoba llegó al lugar tras un llamado de alerta y detuvo al principal sospechoso, quien se encontraba en el domicilio. Horas después, el hombre admitió haberla matado durante una discusión, según informaron fuentes judiciales a este medio.

El caso está a cargo de la fiscal de Violencia de Género de Villa María, quien ordenó las primeras medidas. Entre ellas, peritajes en la escena del crimen, análisis de los celulares de ambos y el relevamiento de testigos en el barrio. La autopsia determinará las causas precisas de la muerte.

Vecinos del barrio Parque expresaron su consternación. “Es una zona tranquila, esto nos dejó a todos shockeados”, dijo una vecina que prefirió no identificarse. En las redes sociales locales, el caso generó una ola de mensajes de repudio y pedidos de justicia.

Desde el Observatorio de Violencia de Género de Córdoba señalaron que este femicidio se suma a una serie de casos que mantienen en alerta a la provincia. “Cada vez que una mujer conoce a alguien por estas vías, el riesgo no desaparece; hay que extremar los cuidados y que las plataformas también asuman su responsabilidad”, indicaron.

La investigación busca determinar si existieron antecedentes de violencia por parte del detenido y si la app de citas conserva registros de la conversación inicial entre ambos. Por el momento, el hombre quedó detenido e incomunicado a disposición de la Justicia.

Este tipo de crímenes vuelve a poner en debate el funcionamiento de las aplicaciones de citas y los mecanismos de verificación de perfiles, un tema que ya había sido discutido tras otros casos similares en el país.

Las autoridades pidieron colaboración de quien pueda aportar datos sobre los movimientos de la pareja en los días previos al femicidio. Cualquier información puede ser aportada de forma anónima a la fiscalía interviniente.