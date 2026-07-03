Se confirmó la fecha del partido postergado entre Barracas Central y Boca Juniors

La AFA definió que el duelo pendiente de la Liga Profesional se jugará el miércoles 18 de junio a las 19 en el estadio de Barracas. El encuentro había sido suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este miércoles que el partido postergado entre Barracas Central y Boca Juniors se disputará el próximo miércoles 18 de junio a las 19 horas en el estadio Claudio Chavín, en el barrio porteño de Barracas.

El encuentro, correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional, había sido suspendido de manera inmediata tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador xeneize que murió el 6 de junio a los 69 años. Tanto el club de La Ribera como la dirigencia de la AFA decidieron no jugar ese día como gesto de duelo.

Desde entonces, las dos instituciones y la mesa directiva de la liga estuvieron negociando la nueva fecha. La opción del 18 de junio surgió como la más viable porque no choca con los compromisos internacionales de Boca por la Copa Sudamericana ni con la agenda de Barracas, que viene de una seguidilla exigente.

Para Boca Juniors el partido tiene importancia doble: por un lado, necesita sumar para no perder pisada en la tabla anual (donde se define el segundo descenso); por el otro, llega con la necesidad de recuperar confianza después de un arranque irregular bajo la dirección de Fernando Gago. El técnico sabe que un traspié en Barracas complicaría aún más el panorama.

Barracas Central, por su parte, vive un presente complicado en la zona baja de la tabla y buscará aprovechar la localía para sumar puntos vitales en su lucha por la permanencia. El equipo de Rodolfo De Paoli viene de empatar en varios partidos y necesita una victoria para oxigenarse.

La confirmación de la fecha cierra un capítulo triste para el fútbol argentino. Miguel Ángel Russo fue una de las figuras más respetadas del ambiente: dirigió a Boca en dos ciclos, ganó la Copa Libertadores 2007 y dejó una huella imborrable en el club de la Boca. Su muerte generó un paro espontáneo de actividades que se extendió más allá del fútbol profesional.

Ahora, con la pelota rodando otra vez, el foco vuelve a lo deportivo. El 18 de junio, en un horario poco habitual para la semana, Barracas y Boca se volverán a ver las caras en un partido que, aunque postergado, ya tiene sabor a final para ambos por lo que se juegan en la tabla.